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UŽIVO Dalić i Modrić u Dallasu najavljuju spektakl s Englezima

Piše 24sata,
UŽIVO Dalić i Modrić u Dallasu najavljuju spektakl s Englezima
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon mjeseci iščekivanja došao je kraj, "vatreni" danas otvaraju Mundijal, a utakmicu sa spektakularnog AT&T stadiona u Dallasu od 2.30 najavljuju izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić

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Stadion u Dallasu koji je koštao nestvarnih 1,3 milijarde dolara kulisa je sudara Hrvatske i Engleske u prvom kolu skupine L Svjetskoga nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Večer uoči utakmice po lokalnom vremenu, na sam dan utakmice po hrvatskom, javnosti će se obratiti izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić. Sve pratimo uživo.

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