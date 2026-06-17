Nakon mjeseci iščekivanja došao je kraj, "vatreni" danas otvaraju Mundijal, a utakmicu sa spektakularnog AT&T stadiona u Dallasu od 2.30 najavljuju izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić
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UŽIVO Dalić i Modrić u Dallasu najavljuju spektakl s Englezima
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Stadion u Dallasu koji je koštao nestvarnih 1,3 milijarde dolara kulisa je sudara Hrvatske i Engleske u prvom kolu skupine L Svjetskoga nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Večer uoči utakmice po lokalnom vremenu, na sam dan utakmice po hrvatskom, javnosti će se obratiti izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić. Sve pratimo uživo.
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