Dalić: Nema propitivanja mojih odluka i moje logike, rezultati to i pokazuju. Držim se principa

Na press konferenciji u Rijeci su izbornik Zlatko Dalić i Josip Stanišić najavili prijateljski ogled sa Slovenijom (nedjelja, 20.45) u Varaždinu. Zadnja je to utakmica prije nego krene prava stvar te posljednja šansa da reprezentacija isproba sve što je radila na pripremama. Nakon utakmice slijedi dan odmora, a onda se u utorak leti za SAD. Svjetsko prvenstvo za Hrvatsku počinje 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Prije press konferencije, momčad je odradila trening. U popodnevnim satima krenut će prema Zagrebu.

Izborniče, kakva je situacija s momčadi, rezime svega.

- Zadnji trening je odrađen, prvi ciklus završavamo sutra. Jako sam zadovoljan kako smo trenirali. Protiv Belgije rezultat nije bio dobar i to nas je malo poremetilo. Htjeli smo dati minutažu svima, htjeli smo da tri igrača vratimo u formu kroz igru (Kovačić, Modrić i Gvardiol. Drame nema, izgubili su i Francuska i Nizozemska. Svi rade 10 izmjena, ovo je zadnja šansa da probamo sve igrače. Sve je super. Ići ćemo 4-2-3-1, mijenjamo sistem. Sve u svemu sam zadovoljan.

Izborniče, zašto mijenjate sistem?

- Takav je bio plan. Ništa me nije navelo da tako napravim i ja dileme nemam. Iz Belgije smo uzeli pouke i radimo ono što radimo.

Imate dva principa, forma i hijerarhija.

- Vi znate moj sistem već 9 godina i osvojili smo dvije medalje. Meni je hijerarhija jako važna, ovo nije klub, ovo je reprezentacija. Forma je bitna i zato ćemo probati još igrača. Nema mjesta za propitivanje mog rada i moje logike, rezultati to dokazuju. Ovo nije klub nego reprezentacija. Držim se svojih principa i onoga što je dovelo do rezultata mene i Hrvatsku.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako vidite rast igrača (Modrića, Gvardiola i Kovačića)?

- Vraćamo igrače u ritam, dobro rade i to je bitno. Mi ih želimo vratiti u formu, ali ako ne budu na vrhuncu svojih mogućnosti, imamo i alternative. Vušković je korektan, dobro radi, na treningu je top. On u sebi ima gard da ga pritisak ne pojede.

Josipe, umor?

Treba vremena da se svi vrate opet, želimo svaku utakmicu pobijediti. Sutra ćemo maksimalno ući u susret, a što se nas tiče nitko nije umoran, nema panike kod nas. I druge ekipe su imale poraze što se nije očekivalo, ali to je nogomet i srećom imamo još jednu.

Josipe, što očekujete protiv Slovenije?

- Igramo za Hrvatsku, za naše ljude. Želimo im pokloniti pobjedu. Naš pristup utakmici je uvijek isti. Uvijek se ide na pobjedu, nije bitno protiv koga igramo.

Izborniče, vaš komentar Slovenije.

- Utakmica koja nam daje šansu da probamo nove stvari. Gledamo utakmice protiv Gane i Paname da ćemo tamo igrati druge sisteme te gledamo da nam utakmica protiv Slovenije bude dobar motiv. Slovenci će nam pokušati napraviti probleme, mi ćemo pokušati biti pravi.

Koliko je baza bitna za hrvatski nogomet?

- To je jako važna stvar, trebalo je bit puno prije, da Hrvatska ima svoj kamp i svoj dan. Ova reprezentacija zavrjeđuje kamp nakon svega što je napravila u povijesti.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Imate jako puno "desetki", a digli ste Sučića gore.

- Sučić je bio s Lukom u paru u vezi i to je dobro funkcioniralo. Protiv Belgije smo ga gurnuli uz Baturinu jer su mlađi i rastrčaniji. Petar je svestran igrač, on samo raste i dobar je.

Kako vidite Luku Sučića?

- Ima sjajnu lijevu nogu, tehnički je fenomenalan. Luka Sučić ima mjesto ovdje, stavili smo ga na lijevi bok, moramo mu popraviti u obrani, ali on je uvijek spreman i dobro radi.

Toni Fruk?

- Peh s ozljedom ruke, neupitan je i dobit će svoju minutažu.

Josipe, kako se nosite s krilima kao što je Doku?

- Jako ga je teško čuvati, nadaš se da mu se ne da taj dan, ali je bio jako dobar i bilo ga je teško zaustaviti. Nemam previše straha kad igram protiv takvih igrača, radujem se igrati protiv njih da vidim kakav sam ja u svemu tome.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Josipe, sjajna sezona, dva trofeja, hoćete li nastaviti na SP-u?

- Ovisi sve o tajmingu, a i tu je moj stav gdje želim uvijek pobijediti s kim god igram i gdje god igram. Bitna je cijela momčad i cijeli stožer za uspjeh, ali treba imati i malo sreće. Nije lako otići do kraja i napraviti dobar rezultat. Dat ćemo svoj maksimum.

Koliko je vama i lagano i teško raditi s igračima koji mogu igrati više pozicija?

- To je blagodat za izbornika. Važnije je da igrač to želi prihvatiti i gdje god se koga stavi oni to odrađuju. Svako ima svoju omiljenu poziciju, ali u reprezentaciji nema biranja. Odrađuju se svi zadaci.

Izborniče, koliko vam se ovaj pripremni period razlikuje od prošlih?

- Nekako su nam bolje išla Svjetska prvenstva. Sjajne uspomene sjajna priča. Svako okupljanje s ovim dečkima je za mene veliki događaj. Naravno, nekad bude i loših situacija pa iz toga treba izaći van.