Dalić: Neke stvari nismo dobro radili, a ne mogu reći što smo mogli drugačije kod tih golova

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2). Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

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Pokretanje videa... VIDEO Hrvatska - Engleska 2-4: Blijedo drugo poluvrijeme i greške koštale su nas poraza | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2. Na 24sata pratite reakcije "vatrenih" nakon poraza, prvu riječ imao je izbornik Zlatko Dalić.

- Odigrali smo jako loše drugo poluvrijeme. U prvom smo primili dva gola iz dva prekida, prvi nakon penala. Neke stvari nismo dobro odradili. Treći smo gol primili nakon duge lopte, a vidjeli smo kako se teško vratiti iz Igre. Ne mogu sad reći što smo mogli drugačije kod primljenih golova, slabo smo reagirali na dubinsku loptu, slabo smo rotirali, i to je to - rekao je Dalić za HRT.

Engleski izbornik Thomas Tuchel bio je zadovoljan.

- Bila je ovo teška utakmica protiv jakog protivnika, igrali smo loše u prvom dijelu, ali smo bili puno bolji i energičniji u drugom. Prva pobjeda i sretni smo zbog navijača. Odlično smo reagirali u drugom dijelu nakon lošeg prvog. Puno smo kreirali i zasluženo smo pobijedili. Bili smo pasivni nakon što smo zabijali i kaznili su nas, ali smo dobro reagirali nakon toga. Najvažnije je kako reagirate nakon primljenog gola.

Joško Gvardiol priznao je kako je obrana Hrvatske "zakazala".

- Sigurno nije dobro. Dvaput smo se vraćali u utakmicu, znalo kvalitetu Engleske, jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj treći gol koji smo primili, mislim da je tu bio manjak koncentracije, a sve se jako brzo izdogađalo. Ostalo je još dvije utakmice, ništa nije gotovo, treba dignuti glave - rekao je Joško Gvardiol za utakmicu.