Burton: Arsenalu je bio šok kad sam rekao da idem u Dinamo

U posljednjim satima prijelaznog roka u HNL-u iz Maksimira je stigla "bomba", Dinamo je doveo Robbieja Burtona iz Arsenala!

Uživo iz Maksimira: Prvi Britanac u povijesti potpisao za Dinamo! Evo što kaže bivši kapetan Arsenala U-23 Robbie Burton Reporteri: Hrvoje Tironi, Josip Tolić Objavljuje 24sata u Utorak, 18. veljače 2020.

Burton je Velšanin, bio je kapetan U-23 momčadi Arsenala, a igrao je i neke pripremne utakmice za prvu momčad "topnika", protiv Reala, Bayerna...

Danas je klub predstavio sva zimska pojačanja. Osim Burtona, tu su Matias Godoy (18), koji je stigao iz Argentine, te lijevi bek Damjan Daničić, koji je rođen u Zagrebu, stigao je iz Voždovca, igrao je za U-19 reprezentaciju Srbije, a brat mu igra za Crvenu zvezdu.

Ugovre su pak produžili Mario Ćuže, Petar Stojanović, Marin Leovac i Nikola Moro. Lirim Kastrati i Fran Karačić ostaju u Lokomotivi na posudbi do ljeta, kada dolazi i Crnogorac Stefan Milić.

- Cilj nam je osvojiti naslov prvaka i opet ući u Ligu prvaka, vjerujem u naš stožer i očekujem da ćemo se opet veseliti uspjesima Dinama i na domaćoj i na europskoj sceni - rekao je predsjednik Mirko Barišić.

- Ovo je šlag nakon svih rezultata koje smo ostvarili, produljenje ugovora s ovim igračima, ali i ranije Ademijem pokazatelj je strategije kluba. To je mukotrpan proces, ali 15-ak smo godina redovito u Europi, osvajamo domaće trofeje, punimo naše reprezentacije od najnižih do A vrste i taj proces sad doživljava lijepe trenutke - počeo je sportski direktor Zoran Mamić, pa nastavio:

- Kad je Olmo sa 16 godina došao iz Barcelone i sve što smo kasnije s njim napravili je impuls da nas mladi igrači i iz drugih velikih klubova drugačije gledaju. Imamo još jedno iznenađenje: još je jedan igrač potpisao ugovor, također je iz velikog kluba, ali maloljetan je i čekamo dozvolu Fife da bude registiran. Sve je to pokazatelj Dinamova ugleda u svijetu, kako nas doživljavaju mladi igrači, njihovi roditelji, agenti... Ponosni smo na to. Ne, ovo nije dovoljno za Ligu prvaka, treba im u miru dati podršku da se razvijaju, kao što je Olmo prije pet godina počeo sudjelovati u aktivnostima prve momčadi. Neće ni ovi sutra biti nosioci igre u Europi.

No, Mamić je najavio i ljetne transfere, te se osvrnuo na trenutačnu rezultatsku krizu:

- Obećajem da će do ljeta Dinamo biti pojačan, ne perspektivnom nego igračima koji su odmah pojačanja! Dinamo će biti bolji, kvalitetniji nego ove sezone. Sad smo u maloj krizi, nismo u dobroj formi, ali to je normalno u svim klubovima. Momčad koja je do jučer bila perfektna nije zaboravila igrati, naš trener koji je bio najbolji u ovom dijelu Europe nije zaboravio posao...

Svi su nazdravili pjenušcem, a potom su se javnosti predstavili i sami igrači.

- Osjećam se jako dobro ovdje, svi se trude da mi ovo postane novi dom, sretan sam ovdje. Dinamo ima veliku povijest, pobjednici su, kao i ja, i jedva čekam da zaigram. Kako sam došao? Dinamo mi je jasno predstavio projekt i učinilo mi se kao dobar potez, pravi za moju karijeru. Prvi sam put u Zagrebu, lijepo je, a bio sam u Hrvatskoj. Znam bivše igrače Dinama, recimo Danija Olma, koji je sad otišao, nadam se da ću i ja moći njegovim tragom. Nisam znao da sam prvi britanski igrač u Dinamu, baš lijepo - rekao je Burton i natavio:

- Igrao sam protiv Hrvatske U-17, ne sjećam se rezultata, i protiv Dinama U-19 u Ligi prvaka mladih. Igrao sam protiv dosta vaših igrača, lijepo je sad biti s njima. Kako su reagirali u Arsenalu? Bio im je šok kad sam rekao da idem u Dinamo, ali to je pravi potez za mene i moju karijeru. Ovdje se osjećam kao dio kluba.

Daničić je kratko rekao da mu je lijepo u Dinamu i da želi dati sve od sebe da uspije, a Godoy je naglasio:

- Vidio sam kako je Olmo napravio velik korak dolaskom u Dinamo, vjerujem da ću i ja tako.