VIDEO 'Samo ti lagano!' Trent se šeće u obranu, Carvajal mu se ruga na klupi. Reakcija je hit...

Ovu će sezonu navijači Real Madrida htjeti što prije zaboraviti. "Kraljevi" su ispali iz Lige prvaka, Kupa kralja, Barcelona je na 11 bodova prednosti i već je šampanjac stavila na hlađenje, a odnosi u svlačionici su na niskim granama. Xabi Alonso izgubio je "bitku" protiv svlačionice, tenzije rastu među suigračima te je nova snimka još jednom podigla buru.

U utakmici Reala i Betisa (1-1), u kojoj je momčad iz Seville došla do boda u 94. minuti i tako dodatno šokirala Madriđane, Dani Carvajal s klupe je ismijavao suigrača Trenta Alexander-Arnolda. Englez je lagano trčkarao dok su protivnici išli u napad, a Carvajal je na klupi rukama pokazao koliko je Trent spor. Snimka je ubrzo postala viralna. Alexander-Arnold nema najbolje obrambene reakcije te je već dugo godina na meti navijači zbog manjka energije i doprinosa u defenzivi, a to ga prati još od vremena kad je igrao za Liverpool.

Engleski bek doveden je kao veliko pojačanje Reala, a u glavni grad Španjolske stigao je besplatno. U 26 nastupa došao je do pet asistencija. Alvaro Arbeloa nije uspio trgnuti momčad na pravi način i ova sezona je prilično neuspješna za Real. Ovakvi odnosi u svlačionici samo su jedan od razloga loše sezone te se u idućoj nešto mora promijeniti kako bi Real opet napao vrh španjolskog i europskog nogometa.