VIDEO 'Samo ti lagano!' Trent se šeće u obranu, Carvajal mu se ruga na klupi. Reakcija je hit...

Piše Jakov Drobnjak,
Trent Alexander-Arnold lagano se vraćao u obranu što je naljutilo navijače Reala, a posebno Danija Carvajala koji ga je ismijavao na klupi. Rukama je pokazao da se Englez "vuče" u obranu

Admiral

Ovu će sezonu navijači Real Madrida htjeti što prije zaboraviti. "Kraljevi" su ispali iz Lige prvaka, Kupa kralja, Barcelona je na 11 bodova prednosti i već je šampanjac stavila na hlađenje, a odnosi u svlačionici su na niskim granama. Xabi Alonso izgubio je "bitku" protiv svlačionice, tenzije rastu među suigračima te je nova snimka još jednom podigla buru.

U utakmici Reala i Betisa (1-1), u kojoj je momčad iz Seville došla do boda u 94. minuti i tako dodatno šokirala Madriđane, Dani Carvajal s klupe je ismijavao suigrača Trenta Alexander-Arnolda. Englez je lagano trčkarao dok su protivnici išli u napad, a Carvajal je na klupi rukama pokazao koliko je Trent spor. Snimka je ubrzo postala viralna. Alexander-Arnold nema najbolje obrambene reakcije te je već dugo godina na meti navijači zbog manjka energije i doprinosa u defenzivi, a to ga prati još od vremena kad je igrao za Liverpool.

[Movistar +] Dani Carvajal mocks the lazy tracking back of Trent Alexander-Arnold against Real Betis.
by u/Sparky-moon in soccer

Engleski bek doveden je kao veliko pojačanje Reala, a u glavni grad Španjolske stigao je besplatno. U 26 nastupa došao je do pet asistencija. Alvaro Arbeloa nije uspio trgnuti momčad na pravi način i ova sezona je prilično neuspješna za Real. Ovakvi odnosi u svlačionici samo su jedan od razloga loše sezone te se u idućoj nešto mora promijeniti kako bi Real opet napao vrh španjolskog i europskog nogometa.

