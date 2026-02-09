Obavijesti

SVEČANI PRIJEM

VIDEO Futsalaši kod Plenkovića: 'Svaki tjedan doček jedan!'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Futsalaši kod Plenkovića: 'Svaki tjedan doček jedan!'
Foto: Vlada RH

Hrvatske futsalaše u Banskim dvorima primio je premijer Andrej Plenković. Prvi čovjek Vlade pozdravio se sa svim glavnim akterima, igračima, trenerskim stožerom i čestitao im na iznimnom uspjehu

Admiral

Hrvatski futsalaši osvojili su povijesnu brončanu medalju na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji. Zbog iznimnog uspjeha u ponedjeljak ujutro bili su na prijemu u Banskim dvorima gdje ih je ugostio premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Premijer je čestitao futsalašima i obećao im dati novčanu nagradu, bez obzira što to nije zakonom propisano prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća.

Prijenos prijema možete pratiti ovdje:

Na prijemu je govor održao ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Spomenuo je da se nikad više ne ulaže u hrvatski sport te da su futsalaši napravili izniman uspjeh u sportu za kojeg se nada da će u budućnosti imati još veći publicitet.

- U ovome sportu koji neprestano raste imam osjećaj da sve što je vrijedno je proizvedeno od strane domaćih klubova, stručnog stožera i naših trenera i to je nešto što nosi posebnu važnost i vrijednost. Pokazali ste u Sloveniji da imate sjajnu sinergiju i gledao sam vas na polufinalu protiv Španjolaca i bili smo blizu pobjede. Posebno nas raduje što se po godinama dosta mladi tako da možemo od vas očekivati i još poneke sportske uspjehe. Mi se nadamo kako će futsal uskoro postati olimpijska disciplina.

Nakon ministra govor je održao predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Zahvalio se Vladi na doprinosu hrvatskom sportu te spomenuo kako je s futsalašima u veselom duhu proslavio osvajanje bronce.

Glavni tajnik HOO-a obratio se nakon Kustića i kao prethodni govornik zahvalio se Vladi, ali još veće čestitke dao je samim futsalašima koji su heroji nacije.

Izbornik Marinko Mavrović spomenuo je doček koji je organiziran za njih i zahvalu za prijem premijera te kako su napravili povijesni pothvat.

Kapetan Jelovčić pridružio se Mavroviću i zahvalio svima u Vladi na lijepom prijemu.

Andrej Plenković je za kraj prijenosa svakom u stožeru futsalske reprezentacije zahvalio na uspjehu te rekao kako je ova medalja sjajna uvertira za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Svjestan je premijer da je futsal kao sport u usponu vrlo popularan te da se Hrvatska na ovaj način sjajno promovira.

Rekao je premijer kako će futsalaši dobiti novčanu nagradu bez obzira što futsal nije olimpijski sport, ali nije spomenuo koliko. 

OSTALO

