Gattuso najavio promjenu na golu: Kad budem odlazio iz Splita, odlazit ću s osmijehom

Domaćim porazom od Dinama u prošlom kolu Hajduk je maksimalno kompromitirao šanse za osvajanje naslova prvaka, preostalo im je do kraja juriti sve tri pobjede i nadati se kiksevima vodećeg dvojca. Šanse su male, pogotovo što imamo dojam da ni igrači sami ne vjeruju previše u takvu mogućnost nakon što su u zadnjih pet kola najprije dvaput remizirali, a onda i izgubili tri zaredom!?

Pokretanje videa... 01:41 Hajduk - Dinamo 1-3 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Umjesto da u završnici sezone maksimalno dodaju gas, oni su doslovno stisnuli kočnicu, na to su se nadovezala i tri crvena kartona, i kiksevi obrane na čelu s golmanom Lučićem. Gennaro Gattuso više nema mjesta ni za kakve izlike, pobjeda na nedjeljnom gostovanju kod Gorice (16 sati) apsolutni je imperativ.

Konferenciju za medije s Poljuda od 12.30 pratite u ovom tekstu.

Navijači bi voljeli da ostanete bez obzira ako i ne osvojite naslov prvaka?

- Više puta se ponavljam na ovu temu, došao sam u ovaj prekrasan grad i među ovaj prekrasni narod, s osmijehom i tako ću ga i napustiti. Proveo sam 11 mjeseci prekrasnih mjeseci ovdje i kad budem odlučio otići, otići ću žalostan jer ovo je za mene prekrasno iskustvo.

Gorici trebaju bodovi također, a Mario Carević se najavljuje kao sljedeći trener Hajduka, što mislite o njemu?

- Mario je zanimljiv trener, dok je bio trener Šibenik pokazivao je puno, sada dok je u Gorici isto. Igrao je ovdje, zna kako se ponašati. Priprema se, studiozan je i za njega imam samo riječi pohvale jer Goricu je digao. On je pravi profil trenera za Hajduka, ali i drugi su me treneri u HNL iznenadili. Bio je ovo jako poseban tjedan, udarac smo primili od derbija ali imamo obavezu završiti derbi na najbolji mogući način, odigrati naše pa što bude.

Brani li Silić protiv Gorice i je li vas Kalik naljutio, nema ga zadnjih par utakmica?

- Silić je na golu, kod Kalika je u pitanju moj odabir. Igrao sam s dva napadača i to je to, on trenira, vidjet ćemo što će biti sutra...

Jeste li čuli za feštu Sv. Duje i želje navijača da on podari pobjedu Hajduku?

- Primijetio sam radi prometa, 11 kilometara preko sat vremena, kao da je subota ili nedjelja. Čestitao sam igračima, Anti doktoru sam čestitao na sinu kojeg je nazvao Duje. Nisam puno upoznao grad, malo znam o gradu i žao mi je, ali moj posao je na stadionu po cijeli dan...

Totti je prije nekoliko dana rekao da ste prije finala SP cijelu noć do 6 ujutro igrali karte. Što biste sad rekli kao trener na to?

- Malo je pretjerao, išao sam leći oko 1, 1.30, jastuk je vruć, okrećeš se, malo se vrtiš... Spavao sam malo, zaspao oko 6, tri-četiri sata, ali ja sam takav, osjećam svaku utakmicu...

Dinamo se bori za prvo mjesto a mediji neslužbeno najavljuju da će trener Varaždina Kovačević biti novi trener Dinama, a za par sati vodi momčad protiv njih...?

- Ne znam što reći, prvenstvo traje, mario je pokazao da je dobar trener, to su naklapanja. Utakmice sve do kraja treba odigrati,. Želimo da Rijeka i Dinamo prospu bodove, ali to su naše želje, na nama je da odigramo najbolje što možemo.