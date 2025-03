Gattuso otvoreno o neigranju Žapera: Ne smijemo dozvoliti da nas Rijeka ponovno razbije

U nedjelju od 17.45 sati na Rujevici se igra Jadranski derbi. Za razliku od prošlog prvenstvenog ogleda istih suparnika u okviru 16. kola na Poljudu (2-2), koji su dočekali poravnati na ljestvici, Hajduk sada dolazi u goste Rijeci s bodom prednosti.

U međuvremenu je odigran i Kup ogled na Poljudu, u kojem je slavila Rijeka (3-1), nakon čega je Đalovićeva momčad upisala dva mršava remija sa Šibenikom i Goricom dok je Gattusov Hajduk remizirao s Dinamom i pobijedio Goricu. Jadranski derbi neće ništa riješiti jer će nakon njega ostati još deset kola u kojem su svi raspleti mogući, ali bi u slučaju pobjede slavljenik napravio krupan korak naprijed u utrci za naslov prvaka.

Prema snimci treninga koja je izašla u javnost igrači su spremni, atmosfera je dobra...?

- Atmosfera je dobra, nećemo se žaliti. Otkad sam ja tu atmosfera je uvijek bila dobra. Ovo je najljepši posao na svijetu, biti trener, drugi najbolji iza toga da si igrač, jedino što je utakmica u nedjelju, mogla je biti i ranije.

Odigrali ste tri utakmice, jedan poraz i dva remija?

- Nadam se da ćemo pobijediti. U Kupu smo vidjeli koliko su oni neugodni i opasni. Ne smijemo dozvoliti da nas razbiju kao na toj utakmici. Oni su opasni s tim dugim loptama, u duelima, moramo biti tehnički spremni, ne smijemo raditi pogreške ako želimo pobjedu.

Vraća se Livaja, a s druge strane je Fruk, možda i najbolji igrač nakon Livaje. Koja je strategija za Rijeku?

- Livaja se vraća, ali rekao sam kako možemo pobijediti Rijeku, ne smijemo ponavljati pogreške. Rijeka je momčad koja ti dozvoli da se razigraš pa te kazne i naude ti. Hajduk mora biti momčad ako želimo pobjedu, ne smijemo im ništa pokloniti. Oni se dosta nismo brane, jako im je teško zabiti gol.

Kako biste opisali Rijeku kao momčad koja je dosta mijenjala postavu. Doveli su i napadača Čopa.

- Najveća snaga je kompaktnost i jako dobra obrana. Oni dozvoljavaju malo prilika, a najopasniji su u udarcima ii u tranziciji. U Kupu smo bili loši u tranziciji. Oni se ne muče braneći se, ali se jako dobro brane.

Tko može, tko ne može?

- Kalinić je van konkurencije, Biuk ima problem s pubičnom kosti, početna faza upale.

Je li koncentracija od prve do posljednje minute ključna za dobar rezultat?

- To je osnova modernog nogometa, utakmica ne započinje u nedjelju 17:45, nego je započela za nas par dana ranije kad smo spremali taktiku za njih. Mi smo željeli dokazati da se može igrati protiv njih, da se može odigrati bez pogreški i sa znanjem da ih se može pobijediti.

Je li momčad spremna na bitku jer na Rujevici se uvijek igra agresivno, pred agresivnom publikom?

- Navijači su najvažniji segment, vidjetli ste za vrijeme Covida kako je bilo igrati bez njih. Atmosfera je dobra, mi se znamo nositi s tim pritiskom s tribina, navijači ne zabijaju golove.

Za kakav plan igre se spremate, što očekujete od Rijeke, hoće li napasti ili vam prepusti posjed?

- Rijeka često mijenja pristup, nekad izađu visoko i pristiusnu te, nekad čekaju u niskom bloku. Agresivni su, ima ih po cijelom terenu, ali oni nikad ne mijenjaju svoj stil igre.

Kakvi su problemi sa Žaperom?

- Njegov glavni problem je koljeno, znate koliko je to teška ozljeda. Nedostaje mu kontinuitet treninga, nekad izdrži deset, nekad petnaest minuta u maksimalnom ritmu. Sastali smo se nedavno s njim i odlučili ići polako. On svako malo osjeti problem aduktora ili kvadricepsa i to je glavni razlog zbog čega nema kontinuitet i zbog toga idemo laganijim tempom.