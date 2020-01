UŽIVO Hit prvenstva i susjedi: Tko će na korak do polufinala?

NAJAVA

Dok se u našoj skupini već skoro sve zna, u drugoj je ipak malo kompliciranija situacija i čak četiri momčadi se mogu plasirati u polufinale, a to su Mađarska, Norveška, Slovenija i Portugal . Tamo su do kraja ostala još tri kola, a više će se znati nakon današnjeg programa. No, u ovoj skupini će sve ovisiti o međusobnoj utakmici Portugala i Slovenije.

Dakle, najveći favoriti u toj skupini za prvo mjesto su Norvežani koji danas igraju protiv Švedske. Jedni od domaćina ovog Eura su i dalje bez poraza, a ako pobijede Švedsku i Island, a Slovenci Portugal i Mađarsku, onda će u posljednjem kolu ove dvije reprezentacije odlučivati o prvom mjestu.

No, prije toga je na rasporedu okršaj Slovenije i Mađarske. Slovenci su uz Portugal hit prvenstva, i dalje su bez poraza dok su Mađari izgubili jedino od Norveške, a remizirali s Dancima.

Ova utakmica naših susjeda gurnut će jednu reprezentaciju na korak do polufinala. Tko će to biti?