Gorica tek u produžetku uspjela slomiti otpor trećeligaša

U srijedu se igralo čak deset utakmica šesnaestine finala Hrvatskog kupa, od čega njih osam u terminu od 16.30 sati. Većina pogleda bila je usmjerena prema utakmici Bedema i Dinama, ali na teren su izašli i drugi hrvatski prvoligaši. Osijek je gostovao kod Segeste, Slaven kod Hrvatskog dragovoljca, Lokomotiva kod Tomislava iz Donjih Andrijevaca, Gorica kod Uskoka, dok je Varaždin gostovao kod Zagore.

U teškoj su se situaciji nakon 45 minuta našli Osijek i Gorica. Momčad Federica Bessonea gubila je 2-0 u Sisku, dok je Gorica zaostajala 1-0 protiv Uskoka. Osijek je početkom drugog poluvremena smanjio na 2-1, ali do preokreta nije došao. Segesta je u završnici potvrdila veliku pobjedu 3-1 i izbacila osječkog prvoligaša već u šesnaestini finala.

Gorica je, s druge strane, u 76. minuti izjednačila na 1-1 i izborila produžetke. U 99. minuti Patrik Mijić zabio je za 2-1, a Jakov Pranjić u 114. minuti postavio konačnih 3-1 i potvrdio prolaz prvoligaša u osminu finala.

Plasman u osminu finala lako su izborili Slaven Belupo, Varaždin i Lokomotiva. Koprivničani su s uvjerljivih 5-0 slavili kod Hrvatskog dragovoljca, Varaždin je s 4-0 nadigrao Zagoru u Unešiću, dok je Lokomotiva s 2-0 pobijedila Tomislav u Donjim Andrijevcima. Prolaz su osigurali i Slavonija iz Požege, koja će tako u osmini finala igrati protiv Hajduka, te Vukovar, koji je u lokalnom derbiju slavio 1-0 protiv Cibalije.

Hajduk je prolaz izborio još u utorak pobjedom 2-0 kod niželigaša Vardarca, dok je Istra 1961 u gostima s 5-0 svladala Zagorec iz Krapine.

Rezultati, Kup:

- Bedem - Dinamo 0-4

- Segesta - Osijek 2-1

- Vukovar '91 - Cibalia 0-0

- Dragovoljac - Slaven 0-5

- Slavonija - Oriolik 4-0

- Tomislav (DA) - Lokomotiva 0-2

- Uskok - Gorica 1-3

- Zagora - Varaždin 0-4