Scott Alexander (32), Amerikanac sa 16 pobjeda, dva remija i četiri poraza novi je protivnik hrvatskog teškaša Filipa Hrgovića (29). Njihova će se borba održati u Las Vegasu 4. prosinca kao predborba u okršaju Devina Haneyja i Josepha Diaza za naslov WBC-ova prvaka u lakoj kategoriji.

Hrga je prije dva mjeseca u Klagenfurtu nokautirao 228. teškaša na ljestvici, Crnogorca Marka Radonjića (31). Iako su se u njegovu timu nadali kako će ugovoriti meč s poznatijim imenom, a spominjali su se Tony Yoka i Martin Bakole, Hrga za kraj godine još jednom ima nešto lakšeg protivnika, 178. sa svjetske ljestvice. Filip meč najavljuje u svojoj dvorani u Novom Jelkovcu.

Koliko si zadovoljan s trenutačnim statusom u karijeri?

- Ja sam uvijek zadovoljan. I da ne boksam, zadovoljan sam. Šalu na stranu, moglo je biti bolje, a i lošije. Napravili smo određen posao, imam 13 pobjeda, na nekim ljestvicama sam u Top 10, na BoxRecu sam bio u Top 15. Mislim da smo napravili dosta dobar posao, ali da nismo napravili maksimalan posao u dosadašnjoj karijeri. Zadnjih nekoliko godina bio sam spreman za jače protivnike, za veća imena. Nije loše, a nije ni maksimum koji smo mogli napraviti. Sigurno sam mogao imati na skoru Heleniusa, Martina, Chisoru, taj rang protivnika. Odavno sam spreman za takav izazov, ali nije do mene. Ja takve protivnike prozivam mjesecima i godinama, pričam sa svojim promotorom u tom smjeru. Ali zbog toga kako ovaj biznis funkcionira, zbog neke politike nije došlo do mečeva koje bih htio i za koje sam spreman. Napravili smo solidan posao. U prvih 13 mečeva, kad uzmete u obzir i sadašnje i prošle svjetske prvake, imao sam dosta dobre protivnike iako su neki od njih široj publici izgledali smiješni. Mislim da smo napravili solidan posao. Ali moje vrijeme tek dolazi. Ne bi vas bilo toliko tu da toga niste svjesni. Najbolje godine za teškaša su od 30. do 35. Tek slijede moje najbolje godine. Prilagodio sam se profesionalnim pravilima boksa, spreman sam za 12 rundi. Pitanje je vremena kad će doći najveća imena i ta svjetska titula koja mi je cilj.

Sljedeća godina?



- Trebala je biti i ova, ali vidjeli ste koliko je tu bilo komplikacija da se borim na IBF-ovu eliminatoru. Ali plan je da u ožujku, travnju se održi ta borba. Vrti se nekoliko imena, ne bih ih htio spominjati da opet ne bude razočaranja. Ali nadam se da će se održati ta borba da dobijem status obaveznog izazivača, a sumnjam da ću se boriti za titulu. Joshua ima revanš s Usikom za travanj, svibanj, Fury će imati obranu protiv Whytea ili nekog trećeg. I onda će se dogoditi vjerojatno borba za ujedinjenje pojaseva. To ima prednost ispred svih obveznih izazivača. Nadam se da će teška kategorija nakon 15 godina dobiti ujedinjenog prvaka svijeta. Hoće li tu biti mjesta, hoće li IBF-ov prvak uprazniti titulu i pustiti mene da se borim za nju, moguć je i taj scenarij. Ali čisto sumnjam da će Usik ili Joshua prihvatiti borbu sa mnom, a ne ići u borbu za ujedinjenje koja će vrijediti nekoliko stotina milijuna. To je neka realnost. Ali čeka me po planu veliki meč u trećem, četvrtom mjesecu za obveznog izazivača po IBF-u. Iduće godine istječe mi ugovor s Teamom Sauerland, puno je tu stvari koje ne znate, koje su u pozadini. Biste li ulagali u boksača za kojega znate da vam odlazi? Možda je u tome problem, možda je tu više nekih biznis stvari. Ali ne bih ulazio u detalje.

Kako uopće birate protivnike?

- Moraš platiti. Kao kad hoćeš dobar steak, odeš u dobar restoran i platiš. Tako je u boksu, moraš platiti. Velika imena koštaju. Svatko gleda svoj interes, promotor gleda svoj interes, ja sam mu ulaganje i on od mene treba imati dobit. Jedan od problema je što sam riskantna borba za svakoga. Netko mora dobiti veliki novac da bi prihvatio takvu borbu. Može li se moj promotor naplatiti s takvim ulogom? To su igre koje donose prevagu. Je li tu moćniji od mojih promotora koji kontrolira tu igru, da se ne bi ugrozili njihovi veći interesi? Ne znam. Ali kako kažem vama, tako kažem i promotoru. Kod mene nema ništa skriveno. Želim se boriti sa svima, osjećam se spreman za svakog. Žao mi je, svi me tu donekle i osobno poznajete, znate kako živim, znate da sam sve dao za boks, da nitko ne živi ovako disciplinirano i ne trenira ovako jako. I znate kako je meni što sam od zadnje tri godine proveo dvije i pol u Americi u krvavim kampovima i ne dobivam borbe koje želim. Više od mojih hejtera sam ja frustriran. Stavio sam sve na jednu kartu i dao sam se cijeli za boks. Poanta je da dobijem velike mečeve, zaradim novac, dobijem slavu, to želimo svi mi boksači. Objasnio sam vam da tu ima prepreka, igri i politika koje to sprječavaju. Ali sve će se posložiti prije ili kasnije - vjeruje Hrgović.

- Kad me toliko maltretirate s protivnicima, izvukao sam podatke koji su i vama dostupni. Deset po meni najvećih teškaša u povijesti. Od Joea Lewisa do Vladimira Klička, baš sam uspoređivao 14. meč koji su boksali. Morate shvatiti da boksaču trebaju i ovakvi mečevi, treba se priviknuti na 12 rundi s amaterskog boksa. Svi trening-kampovi, sve je jako bitno. Na primjer, Joe Lewis imao je protivnika od 31 pobjede i 28 poraza. Rocky Marciano, jedini neporaženi teškaš, protivnik mu je imao sedam pobjeda i 10 poraza. Sonny Liston imao je protivnika od 38 pobjeda i 24 poraza. Muhamed Ali, 16-0. Mike Tyson, 13 pobjeda, šest poraza. Lennox Lewis, protiv čovjeka koji je imao 24 pobjede, 10 poraza. Vladimir Kličko, četiri pobjede, 13 poraza. Znači, to su najveći teškaši u povijesti po erama, to je podatak koji dosta govori. Imam tek 13 borbi, tek 29 godina. Ima vremena za sve, nemojte me više maltretirati.