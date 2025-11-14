Rujevica će večeras, vjerujemo, biti poprište proslave novog plasmana naše reprezentacije na Svjetsko prvenstvo! Vatreni od 20.45 sati dočekuju Farske Otoke u pretposljednjem kolu kvalifikacija...
UŽIVO Hrvatska - F. Otoci: Sve je spremno za feštu! Vatrene samo bod dijeli od plasmana na SP
Nikada bezbolnije i rasterećenije Hrvatska nije izborila Svjetsko prvenstvo kao sada. Doduše, viza još nije u rukama izabranika Zlatka Dalića, ali čudo se mora dogoditi da nam izmakne avion za SAD, Meksiko i Kanadu. Naši reprezentativci Mundijal imaju priliku izboriti večeras na Rujevici protiv Farskih Otoka gdje će im biti dovoljan i bod.
Pravdu na terenu dijelit će jedno manje poznato, ali iznimno zanimljivo ime. Glavni sudac bit će Aliyar Agayev iz Azerbajdžana, 38-godišnjak čiji je put do elitne sudačke scene obilježen dramatičnim preokretom koji ga je s igračkog terena preusmjerio na onaj sudački. Njegova životna priča svjedoči o nevjerojatnoj upornosti i ljubavi prema sportu koja nadilazi osobne ambicije i zdravstvene prepreke.
Prijenos utakmice bit će na Novoj TV od 20.45 sati, a emisija počinje u 20 sati.
Ivan Perišić najavio je utakmicu protiv Farskih Otoka.
Koji savjet možeš dati novim reprezentativcima?
- Moraju biti maksimalno fokusirani, koristiti svaku šansu, svaku minutu. Živjeti za ovo, za Hrvatsku. Jedva sam čekao, nisam mogao noćima spavati prije prvog nastupa. Želimo da uživaju, da daju sve od sebe, da naprave što bolji rezultat s Hrvatskom.
Kako komentirate kvalifikacije?
- Zadnjih godina imamo dobre rezultate, možda samo zato i dobili malo lakšu grupu, znali smo da svaka utakmica nosi nešto svoje, idemo ovo završiti i pokušati ne primiti gol. Želimo ovo završiti kao najbolje kvalifikacije. Ako riješimo to protiv Farskih otoka, možda će biti malo lakše. Moramo ići na šest bodova, ako se poklope neki rezultati, možda ćemo biti u prvoj jakosnoj skupini, pa će nam biti lakše u ždrijebu. Mi smo Hrvatska, igramo doma pred svojim navijačima i idemo na pobjedu.
Jesi zadovoljan s klupskom sezonom?
- Da, prvi smo i dobro igramo. Ono što je meni najvažnije je što redovito igram i zaista se veselim svakom treningu. Uživam u svakom treningu, doživio sam jako tešku ozljedu i sad svakom treningu pristupam kao da mi je možda posljednji. - rekao je i dodao...
- Bliži se polako kraj, možda to sve utječe na to. Ozljeda me je malo promijenila, znao sam da moram raditi još više. Hvala Bogu, igram za klub, za Hrvatsku, igram Ligu prvaka. Hvala svima koji su bili uz mene, koji su mi pomogli da se oporavim od ozljede, stvarno nije bilo lako.
Kako se pomaknula dobna granica u vrhunskom nogometu?
- Prvo je glad za treningom, uspjehom. Moraš dati sve od sebe na terenu, ne smiješ se zadovoljavati jednim uspjehom. Luka nam je pokazao put, guramo jedan drugog, čim izgubiš malo gladi u sebi, bolje je prestati. Još uvijek imam to u sebi, dok god to imam, bit ću tu - rekao je Perišić.
Kramarić i vi ste blizu Šukerova rekorda...
- Vidjet ćemo što će biti, ako ga srušimo, super, ako ne opet ok. Bitna je ekipa, u službi smo ekipe. Htio bih biti što bliže golu, ali ekipa je najvažnija. Gdje god me momčad treba, veselim se igranju naprijed, ali tu sam za momčad. Osim toga, više preferiram asistencije od golova - zaključio je Perišić.
Znaju što rade, ali igramo kod kuće, rekao je Zlatko Dalić uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i Farskih Otoka, koja je na rasporedu večeras od 20.45 sati u Rijeci. ''Vatreni'' su praktički osigurali kartu za Svjetsko prvenstvo 2026., a iza našeg sljedećeg protivnika su povijesne kvalifikacije, koje im možda neće biti dovoljne za plasman u doigravanje jer ima bod manje od drugoplasirane Češke, koja ima i lakšeg protivnika (Gibraltar).
Izbornik Dalić u četvrtak je najavio utakmicu i istaknuo kako nema prostora za kalkulacije.
- Poštujemo svakog protivnika, treba cijeniti 12 bodova, iza Farskih Otoka je povijesni kvalifikacijski ciklus. Riječ je o nezgodnom protivniku koji nam je u prvoj utakmici stvorio jako puno problema, nećemo ih shvatiti olako, nezgodan su protivnik, ali naš je cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Idemo punim gasom - istaknuo je i sjetio se prve utakmice u Torshavnu.
- Tada nisam bio sretan igrom, ali kad sam vidio da su Crna Gora i Češka izgubili, bio sam sretan.
S osmijehom je odgovorio na pitanje novinara s Farskih Otoka hoće li dobiti otkaz ako izgubi utakmicu.
- Nadam se da neću - rekao je i otkrio kakav je 'zdravstveni karton' reprezentacije.
- Erlić se oporavio, svi su u konkurenciji. Neće bit Erlić spreman za Farske Otoke, ali hoće za Crnu Goru. Svi koji su tu, su u konkurenciji.
Dalić je nominiran za trenera godine, ali nije htio sebe isticati.
- Mi smo uspjeli sve ovo napraviti kao momčad. Ne gledam sebe, drago mi je što sam u konkurenciji za nagradu, ali da nije igrača i momčadi, ne bi bilo ni toga. Zajedništvo, ekipa, tim - zaključio je.
Hrvatska nogometna reprezentacija danas u 20.45 igra utakmicu u Rijeci protiv Farskih otoka. To je susret u kojem "vatreni" mogu osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Za to im treba samo bod.
U prvoj utakmici "vatreni" su teškom mukom svladali Farane 1-0 golom Andreja Kramarića u 31. minuti. Ta je utakmica prva pokazala da reprezentacija koju mnogi smatraju autsajderom ima kvalitetu. Na teži je način to shvatila Češka, koja je izgubila od Farskih otoka i sada ima samo bod više od njih u skupini.
Izbornik Dalić već je najavio da će ovo biti utakmica u kojoj će provjeriti nove formacije i ideje, a Luka Vušković trebao bi krenuti u početnoj postavi. Sjajni stoper HSV-a, na posudbi iz Tottenhama, prošlo je okupljanje igrao za U-21 reprezentaciju, ali se svojim izvrsnim partijama u Bundesligi izborio za mjesto u A-selekciji. Vušković je dva mjeseca zaredom ponio naslov najboljeg novaka Bundeslige.