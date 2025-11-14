UŽIVO Hrvatska - F. Otoci: Sve je spremno za feštu! Vatrene samo bod dijeli od plasmana na SP

PERIŠIĆ: BLIŽI MI SE KRAJ

Ivan Perišić najavio je utakmicu protiv Farskih Otoka.

Koji savjet možeš dati novim reprezentativcima?

- Moraju biti maksimalno fokusirani, koristiti svaku šansu, svaku minutu. Živjeti za ovo, za Hrvatsku. Jedva sam čekao, nisam mogao noćima spavati prije prvog nastupa. Želimo da uživaju, da daju sve od sebe, da naprave što bolji rezultat s Hrvatskom.

Kako komentirate kvalifikacije?

- Zadnjih godina imamo dobre rezultate, možda samo zato i dobili malo lakšu grupu, znali smo da svaka utakmica nosi nešto svoje, idemo ovo završiti i pokušati ne primiti gol. Želimo ovo završiti kao najbolje kvalifikacije. Ako riješimo to protiv Farskih otoka, možda će biti malo lakše. Moramo ići na šest bodova, ako se poklope neki rezultati, možda ćemo biti u prvoj jakosnoj skupini, pa će nam biti lakše u ždrijebu. Mi smo Hrvatska, igramo doma pred svojim navijačima i idemo na pobjedu.

Jesi zadovoljan s klupskom sezonom?

- Da, prvi smo i dobro igramo. Ono što je meni najvažnije je što redovito igram i zaista se veselim svakom treningu. Uživam u svakom treningu, doživio sam jako tešku ozljedu i sad svakom treningu pristupam kao da mi je možda posljednji. - rekao je i dodao...

- Bliži se polako kraj, možda to sve utječe na to. Ozljeda me je malo promijenila, znao sam da moram raditi još više. Hvala Bogu, igram za klub, za Hrvatsku, igram Ligu prvaka. Hvala svima koji su bili uz mene, koji su mi pomogli da se oporavim od ozljede, stvarno nije bilo lako.

Kako se pomaknula dobna granica u vrhunskom nogometu?

- Prvo je glad za treningom, uspjehom. Moraš dati sve od sebe na terenu, ne smiješ se zadovoljavati jednim uspjehom. Luka nam je pokazao put, guramo jedan drugog, čim izgubiš malo gladi u sebi, bolje je prestati. Još uvijek imam to u sebi, dok god to imam, bit ću tu - rekao je Perišić.

Kramarić i vi ste blizu Šukerova rekorda...

- Vidjet ćemo što će biti, ako ga srušimo, super, ako ne opet ok. Bitna je ekipa, u službi smo ekipe. Htio bih biti što bliže golu, ali ekipa je najvažnija. Gdje god me momčad treba, veselim se igranju naprijed, ali tu sam za momčad. Osim toga, više preferiram asistencije od golova - zaključio je Perišić.