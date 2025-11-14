Obavijesti

U SEDMOM NASTUPU

VIDEO Pogledajte prvijenac Petra Muse u dresu Hrvatske! Faranima zabio i Nikola Vlašić

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte prvijenac Petra Muse u dresu Hrvatske! Faranima zabio i Nikola Vlašić
Foto: Screenshot/Sportklub

Zabio je i Nikola Vlašić i to za 3-1 u 70. minuti. Sjajno mu je asistirao Ivan Perišić koji je probio lijevu stranu i onda fantastično ubacio, a Vlašić je pospremio loptu u gol za veliko vodstvo "vatrenih"

Petar Musa (27) zabio je prvijenac za Hrvatsku! Dobro se snašao napadač "vatrenih" u kaznenom prostoru Farskih Otoka i poentirao pored gostujućeg golmana za 2-1 u 57. minuti.

Gol Muse pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Musi je ovo bio prvi udarac na gol, a prije toga imao je 8/11 točnih dodavanja, 14 dodira s loptom, tri izgubljene lopte i četiri od šest dobivenih duela. Ali, kad je trebalo, zabio je gol!

Musi je ovo prvi nastup za Hrvatsku nakon 15. listopada 2023. kada je odigrao 45 minuta u porazu od Walesa (2-1). Vratio se u dres reprezentacije i odmah pogodio i to u važnom trenutku! Štoviše, uoči ovog okupljanja je bio na pretpozivu, a onda dobio šansu od prve minute protiv Farana. 

Zabio je i Nikola Vlašić i to za 3-1 u 70. minuti. Sjajno mu je asistirao Ivan Perišić koji je probio lijevu stranu i onda fantastično ubacio, a Vlašić je pospremio loptu u gol za veliko vodstvo "vatrenih". 

Gol Vlašića pogledajte OVDJE

