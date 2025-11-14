Tko je Petar Musa? Sin bivše reprezentativke blista preko 'bare': 'Mandžukić mi je uzor'

U svijetu nogometa, priče o uspjehu ne pišu se samo u Europi. Jedna takva ispisuje se preko Atlantika. Petar Musa, 27-godišnji napadač iz zagrebačkog Sigeta, proživljava uspješno razdoblje karijere u Sjedinjenim Američkim Državama, i živi najljepše dane karijere u dresu hrvatske reprezentacije. U nju se vratio nakon dvije godine pauze i zabio gol protiv Farskih Otoka.

Njegova 2025. godina u dresu FC Dallasa bila je iznimno uspješna. S 19 glova postao je jedan od najefikasnijih hrvatskih nogometaša. Napadač, čiji put nije bio lagan, u Americi je dobio nadimak "The Moose" (Los) i postao je jedan od ključnih igrača svoje momčadi. Njegova priča jedinstvena je i po tome što je jedini A reprezentativac u povijesti čija je majka također nosila dres Hrvatske. Golovima i dobrom formom nameće se kao kandidat za mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od Zagreba do Benfice: Razvoj karijere u Europi

Musin nogometni put započeo je u rodnom Zagrebu, prvo u Hrvatskom dragovoljcu, a zatim u NK Zagrebu, gdje je proveo devet godina. Iako je za "pjesnike" debitirao sa samo 17 godina, u 16 nastupa nije zabio, a klub je ispao iz lige. Bio je to početak razdoblja u kojem je tražio pravu sredinu. Preko kratke epizode u Interu iz Zaprešića, 2017. stiže u prašku Slaviju. Uslijedile su posudbe u drugoligašku Viktoriju Žižkov, pa prvoligaški Slovan Liberec.

U Češkoj je Musa počeo redovito zabijati. Vrativši se u Slaviju, odigrao je odličnu sezonu i s 14 golova postao najbolji strijelac lige, osvojivši naslov prvaka. Uslijedila je posudba u njemački Union Berlin, a zatim i ključna sezona u portugalskoj Boavisti. Tamo je, u klubu koji se borio za ostanak, zabio 11 golova i privukao pažnju većih klubova. U svibnju 2022. ostvario je velik transfer potpisavši petogodišnji ugovor za Benficu. U Lisabonu je dijelio svlačionicu s poznatim igračima poput Di Maríje, Otamendija i Enza Fernándeza. Iako je u 66 nastupa zabio 17 golova, često ulazeći s klupe, želja za većom minutažom i statusom prvog napadača odvela ga je u Sjedinjene Američke Države.

Petar Musa, debitant u Hrvatskoj nogometnoj A reprezentaciji | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rekordni transfer i uspjesi u MLS-u

U veljači 2024. Petar Musa postao je najskuplje pojačanje u povijesti FC Dallasa. Transfer vrijedan 10 milijuna eura, uz moguće bonuse od tri milijuna, izazvao je poneka pitanja.

- Naravno, u početku je bilo upita zašto iz jakog europskog kluba idem u MLS, ali bila je to dobra priča i apsolutno sam zadovoljan - objasnio je Musa.

Njegov utjecaj bio je brz. U manje od pola godine zaradio je status All-Star igrača, uskočivši u revijalnu utakmicu umjesto ozlijeđenih Lionela Messija i Luisa Suáreza. Amerikanci su mu brzo nadjenuli nadimak "The Moose" (Los), koji je prihvatio kao svoj. A onda je stigla 2025., sezona u kojoj je potvrdio svoju kvalitetu. S 19 golova u 32 utakmice izjednačio je klupski rekord po broju golova u jednoj sezoni i postao ne samo jedan od ključnih igrača Dallasa, već i jedan od najefikasnijih napadača lige.

Split: Utakmica kvalifikacija za EURO 2024, Hrvatska – Wales | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- MLS je svake godine jači, diže se kvalitetom i organizacijom, koja je vrhunska. Nema ispadanja, ali nema ni favorita, svi mogu osvojiti titulu - komentirao je ligu u kojoj je pronašao kontinuitet igara i golgetersku formu.

Iako mu, kako kaže, nedostaju jutarnje kave s prijateljima i "neke sitnice" iz Hrvatske, obitelj je s njim u Americi, gdje se prilagodio novom životu.

Obiteljska nogometna priča

Ono što Petra Musu čini jedinstvenim u povijesti hrvatskog nogometa jest njegova obiteljska priča. Ljubav prema nogometu nije naslijedio samo od oca, već i od majke. Njegova majka, Jagoda Obradović, bila je hrvatska nogometna reprezentativka. U razdoblju od 1993. do 1994. nastupila je pet puta za žensku A selekciju.

Kada je Petar u ožujku 2023. dobio svoj prvi poziv i debitirao za Vatrene protiv Walesa na Poljudu, ispunio je dječački san, ali i nastavio obiteljsku tradiciju.

- Jako je sretna, zadovoljna i ponosna. Poželjela mi je puno sreće - rekao je tada sa smiješkom, ne želeći otkriti sve detalje majčinog savjeta. Odrastanje u sportskoj obitelji vjerojatno je utjecalo na njegov karakter i radnu etiku.

- Baš sam zaljubljenik u nogomet. Pratim ga od malih nogu, otkad sam prohodao. Sjećam se sjajnog Dade Prše. Kasnije sam uživao gledati Marija Mandžukića, Luku Modrića... Evo, sad ću s Lukom, majstorom i najboljim na svijetu, dijeliti svlačionicu - prisjetio se jednom prilikom za 24sata.

Povratak na radar izbornika Dalića

Musin put u reprezentaciji bio je isprekidan. Prvi poziv morao je propustiti zbog korona virusa, što mu je, kako kaže, "teško palo". U Rijeci je protiv Farana sedmi put nastupio, a posljednji put prije ovoga još u listopadu 2023.. Mnogi su smatrali da će mu odlazak u MLS umanjiti izglede za reprezentaciju, no Musa svojim igrama pokazuje suprotno. Kad je zabio, zaplakao je, svjestan koliko mu znači ovaj trenutak.

- Pisalo se svašta, ali ne zamaram se previše s tim. Tražio sam najbolje mjesto za sebe i tamo gdje ću moći uhvatiti kontinuitet. Ima puno reprezentativaca u MLS-u, a igrači sve češće rade velike transfere iz Amerike - istaknuo je, spominjući primjere poput Alphonsa Daviesa i Miguela Almiróna. Njegova forma u 2025. godini njegov je najbolji argument za povratak

S obzirom na to da Hrvatska traži rješenja u napadu, napadač koji redovito zabija u fizički zahtjevnoj ligi nameće se kao jedna od opcija.

- Nema veće stvari od igranja za reprezentaciju, to je najveća čast i užitak. Uvijek bih volio igrati, ali izbornik odlučuje. Strpljivo čekam priliku - poručuje Musa.

U intervjuu za 24sata otkrio je i kako se snalazi s prehranom u Americi.

- 'Fast food' je neizbježan u SAD-u. Nalazi se u svakom kutu, povoljne su cijene. Imam sreće što mi supruga kuha svakog dana, jedem odabrane namirnice, ovdje je drugačija hrana... Konzervansi su drugačiji i moram paziti na to. U početku mi je bilo teško, ali sada nemam problema, supruga mi jako pomaže, jedem samo njezinu hranu!

Njegov nogometni uzor odmalena je bio Mario Mandžukić, a odlikuje ga rad za momčad, pritisak na obranu i efikasnost pred golom. Put od Zagreba, preko čeških i portugalskih klubova do statusa jednog od glavnih igrača u Teksasu bio je dug i zahtjevan. Sada, u dobroj formi, Petar Musa se nada da put kroz MLS može biti i put karte za sjevernoamerički Mundijal.