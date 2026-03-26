UŽIVO Hrvatska - Kolumbija: Procurio sastav 'vatrenih'! Evo tko će krenuti u prvoj postavi

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak igra prvu pripremnu utakmicu u reprezentativnom razdoblju u ožujku. Protivnik je Kolumbija, a susret počinje 30 minuta iza ponoći. Izravni prijenos možete gledati na Novoj TV.

To će biti jedan od dva pripremna susreta koja će "vatreni" odraditi u ovom razdoblju kako bi se što bolje pripremili za Svjetsko prvenstvo koje započinje sredinom lipnja. Drugi susret bit će još atraktivniji jer će Hrvatska u SAD-u igrati protiv Brazila, najuspješnije nogometne nacije na Mundijalima.

Izbornik Zlatko Dalić za današnji dvoboj protiv Kolumbije već je najavio promjene tijekom susreta, a u 180 minuta nogometa svih 26 igrača trebalo bi dobiti minutažu. Očekuje se da će Hrvatska krenuti s trojicom u posljednjoj liniji, gdje bi ključna figura trebao biti Luka Vušković, mladić koji je ove sezone eksplodirao na posudbi u HSV-u.

Ozbiljnoj minutaži mogu se nadati i drugi pojedinci koji su u posljednje vrijeme znatno podigli formu, što je istaknuo i izbornik.

- Razgovarali smo i rekao sam im da sam sretan što ih vidim zdrave, spremne i raspoložene, kao i uvijek. Upravo to drži ovu reprezentaciju na visokoj razini, dečki jedva čekaju biti na okupu, što pokazuje kako funkcioniramo. Sve to moramo potvrditi dobrom igrom i rezultatom. Pred nama su dvije zahtjevne utakmice protiv jakih protivnika. Rezultat nije primaran, ali je važan za ono što nas čeka dalje. Svi igrači su zdravi i spremni, situacija je puno bolja nego prije četiri mjeseca. U formi su, igraju puno i imaju veću minutažu. U ove dvije utakmice dat ćemo priliku svima i vjerujem da će sve biti dobro.

U Kolumbiji će najveća prijetnja zasigurno biti Luis Díaz, koji je nakon odlaska iz Liverpoola postao jedan od najboljih igrača Bayerna. Upravo bi on mogao ići na suigrača iz bavarske momčadi, Josipa Stanišića. Kolumbijac je ove sezone u 38 utakmica zabio 22 gola i dodao 18 asistencija.

Minutažu bi mogao dobiti i James Rodríguez, koji je bio otkriće Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, kada je bio jedan od najboljih igrača turnira. Pohvalio ga je i izbornik Kolumbije, Néstor Lorenzo.

- Možda mu i nedostaju nogometne minute, ali je fizički u redu. Izgleda jako dobro i čini se da je u formi - izjavio je izbornik nakon što je James odradio dva treninga s momčadi u Orlandu.