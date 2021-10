Najbolji hrvatski sudac Ivan Bebek (44) od prošlog je tjedna suspendiran do odluke disciplinske komisije HNS-a nakon objave snimke na kojoj on navodno komentira spornu situaciju i eventualni penal za Hajduk na Marku Livaji, vrijeđa novinara Dalmatinskog portala Blaža Duplančića te govori o pritiscima na suce u Splitu vrijeđajući navijače Hajduka.

POSLUŠAJTE SNIMKU:

Bebek se dosad službeno nije oglašavao jer sucima je zabranjeno istupati u javnosti bez dozvole saveza, ali prekinut će šutnju jer je za ovaj ponedjeljak sazvao konferenciju za medije u Rijeci, koja je pomaknuta s 10.30 na 13.30 sati zbog okupljanja reprezentacije.

Dok mnogi nagađaju o konačnoj odluci i visini kazne, Bebek bi mogao baciti novo svjetlo na snimku. Je li autentična, tko ju je pustio u javnost, hoće li se ispričati, hoće li objaviti kraj karijere? Sve su to pitanja na koja bismo mogli dobiti odgovor.

Presicu pratimo u streamu uživo od 13.30 i na portalu 24sata.

Što je izrečeno na snimci?

- A to ti je klasika. Recimo, prvo, Blaž Duplančić. To je jedno obično štene koje je bilo oslobođeno tjelesnog. A ta situacija, točno ovaj... Kažem ti, Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu - rekao je muškarac na snimci za kojeg sumnjaju da je Ivan Bebek.

- To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - dodao je.

- A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2-0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno.

- Blaž Duplančić je to što je, uvijek je bio isti takav i on će umrijeti takav, to je jedno obično smeće. Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Tako da, gle, navika je već. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren - zaključio je.