Raketa oduševio: Tetovaža za naslov? Ma može ona i na čelo

Jučer je u Moskvi s novinarima razgovarao izbornik Zlatko Dalić, a danas je pred brojne novinare sjeo sjajni Ivan Rakitić i odmah oduševio okupljene.

Hoće li biti mjesta za tetovažu svjetskog prvaka?

- Bit će na čelu ako treba, samo treba žena odobriti, i onda nema problema - oduševio je Ivan odgovorom.

Raketi će finale s Francuskom biti 71. utakmica u sezoni. Po tome je svjetski rekorder:

- Čuo sam i ja za tu brojku, stvarno nevjerojatno. Ali, snagu ćemo izvući, nas 11 igramo za četiri milijune Hrvata. Ako treba, nosit ćemo jedne druge. To je najveća utakmica za nas, dat ćemo sve od sebe. Daj Bože da ispadne kako treba - rekao je pa nastavio.

- Ma kakav umor, snage u finalu će biti i viška. Nema ljepše osjećaja nego da si Hrvat, prije svega. Kada sam odlučivao hoću li igrati za Hrvatsku, sanjaš da ćeš igrati neka finala, ali treba to ispuniti. Najljepše je biti Hrvat - rekao je Ivan.

'Naš sveti dres sve pokreće'

Finale će nam suditi Nestor Pitana iz Argentine. On nam je već sudio protiv Danske.

- Jako sam sretan što je Pitana sudac u finalu. Imali smo sreću da vidimo kako je s njime protiv Danske. Osim što smo pobijedili, imao je fantastičan odnos s nama na travnjaku i u produžecima i kod penala. I on je jako bitan za nas, nadam se da poslije utakmice možemo pružiti ruku jedan drugome.

Finale je i revanš za onu 1998.

- Ne sjećam se da ima i još jedan igrač koji još igra. Razumijemo da je to nešto posebno, moramo to zaboraviti, što je bilo, bilo je, sanjali smo godinama Thurama i ta dva gola. Oni su pobijedili, mi im čestitamo. Mi to želimo učiniti sad u nedjelju. Imamo respekt prema francuskoj reprezentaciji, ali to je nova utakmica. Želimo da pehar pobjednika dođe u Hrvatsku.

Koja je tajna sportskih uspjeha Hrvatske?

- To je poseban osjeća za našu zemlju, kad obučeš taj sveti dres, kao da si drugi. Imamo to zajedništvo, sutra da bude turnir u bilo čemu, stolnom tenisu, mi ćemo navijati za njega. Mi Hrvati to imamo u sebi, to ćemo braniti do posljednjeg trenutka.

Odnos s Novakom Đokovićem:

- Imao sam nekih problema, napravili smo testiranje, da imam problem s glutenom, pa su mi predložili da promijenim ishranu. Đokoviću kapa do poda, u Wimbledonu navijam za njega, želio bih da osvoji, da zajedno slavimo. Moramo zaboraviti što je bilo, ostaviti iza sebe. S Đokovićem sam se našao u Miamiju, sjajan je čovjek. Neka i on i mi slavimo.

'Prekinuo bih karijeru za Hrvatsku'

Bi li prihvatio kraj karijere samo da osvojiš?

- Bacio bih kopačke, nema problema, sve za Hrvatsku.

O Modriću i Zlatnoj lopti.

- Uvjeren sam da je naš kapetan zaslužio Zlatnu loptu. Nadamo se da će žiri tako odlučiti. Ne treba nam ništa od toga, samo ono glavno u nedjelju, ako bude, bit će i to individualno.

- Čuo sam se s Umtitijem nešto kratko, zaželjeli smo si puno sreće, ali ne i da pobijedi. To si ne možemo zaželjeti.

Peruanac Jefferson Farfan poslao mu je poklon. Njih dvojica igrala su zajedno u Schalkeu, a Hrvatska je igrala protiv Perua na američkoj turneji u ožujku.

- Izgubili smo, ali taj nam je poraz dobro došao. Peruu želim puno sreće.

O Dalićevim metodama:

- Upoznao sam Dalića u mladoj reprezentaciji. Na svoj je način jedinstven trener, ima svoj način da bude blizak igračima, ali i da bude jasan u svakom trenutku. Ima odličan stožer, veliki je profesionalac, voli sve pripremiti da zadnje sitnice. Ovo je zaslužio, zbog njega smo ovako daleko otišli.'

'Nadam se da Francuzi spavaju nemirno'

Veže ga posebno prijateljstvo sa srpskim izbornikom Mladenom Krstajićem.

- S njima sam se puno puta čuo, čestitamo mi je, zaželio sreći, za mene jako bitan, jedan od najbližih prijatelja, brati mi je, stariji je, iako on to ne voli da kažem. Volim ga i znam da živi za naš uspjeh.

O Vidinim problemima i odnosu s novinarima:

- To je vaš posao, imamo razumijevanja, to je sad prošlo, nećemo se vraćati na to. Ovdje nam je super, stadion je sjajan, čestitam organizatorima.

Rakitić igra u raznim taktičkim ulogama, evo što kaže o tome.

- Najvažnija je da bude dobro za moju momčad, ako trebam igrati desnog beka, sjesti pokraj izbornika. Ja dajem sve za svoju braću, najvažnije da damo sve jedan za drugog. Izbornik će nas pripremiti.

Počeli ste studirati kao građevinski crtač? Koliko je to utjecalo na vašu karijeru?

- Počeo sam studiji, bio sam na praksi u fantastičnom birou koji vode ljudi koji su izgradili velike stadione, u Münchenu, Pekingu... Fantastično iskustvo koje sam prenio u nogomet.

Koje su jake, a koje slabije strane francuske reprezentacije?

- Jako ozbiljna momčad, imaju fantastične igrače, na svim pozicijama, znamo da će biti teško. Mi moramo odigrati najbolje što možemo, bit će borba, naša je želja ogromna, vjerujem kao i njihova. Želimo se nametnuti, nadam se da neće mirno spavati, da će razmišljati o nama. Dao Bog da u nedjelju mi slavimo.

