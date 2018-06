'Ako osvojimo SP, možemo se i svi oprostiti od reprezentacije'

Po mnogima Hrvatska na ovom Svjetskom prvenstvu igra najbolji nogomet. Uz Urugvaj i Belgiju jedini smo na 100 posto osvojenih bodova, dobili smo samo jedan gol i doista izgledamo dominantno, pogotovo u veznom redu gdje uz kapetana Luku Modrića gospodari Ivan Rakitić.

Upravo je Raketa danas izašao pred medije i najavio veliku utakmicu s Danskom.

Raketa o Danskoj i njihovu najboljem igraču Eriksenu...

- Danci zaslužuju biti u osmini finala, sjajna su momčad, nisu slučajnu tu gdje jesu, a Eriksen je odličan igrač što je pokazao i igrama u Tottenhamu.

O Modriću za kojeg je Prosinečki rekao da je najbolji naš igrač u povijesti...

- Apsolutno se slažem s Prosinečkim. Ako je to on rekao, onda je to tako, ne postoji čovjek koji bolje razumije nogomet od Žutog. Luka ne samo da je najbolji naš igrač, nego je i najbolji hrvatski igrač u povijesti. Velika je čast igrati s njim u momčadi, pogotovo kad to možemo raditi u reprezentaciji.

O suigračima iz Barcelone...

- Za sve suigrače iz Barcelone mi je drago kad su uspješni i dobri na ovom prvenstvu. Svima želim puno uspjeha, jedino kad igraju protiv nas im ne želim da prođu tako dobro.

O Neymaru...

- Neymar mi je jedan od najdražih igrača, uvijek bih ga volio imati u svojoj momčadi. Znam da se nekima ne sviđa njegov stil igre, ali to je Neymar, on uvijek uživa na terenu i zato ga volim. Ja mu želim svu sreću na ovom SP-u.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zadnje natjecanje ove zlatne generacije?

- Ne znam jel to zadnje ili nije, vidjet ćemo to još. Borimo se jedni za druge, bacamo se na glavu za svakom loptu. Želimo ići korak po korak, prvo je Danska, ali želimo nastaviti naš put. Ako na kraju podignemo taj trofej, možemo se i svi oprostiti od reprezentacije.

Usporedbe s '98.

- Vatreni iz 98. su za sve nas idoli, ali moramo ih zaboraviti. To je prošlo, mi želimo ispisati svoju priču. Naravno da su oni više od heroja za nas, ali mi želimo uživati u ovom SP-u i pokazati svijetu da imamo pravu reprezentaciju i da živimo za ovaj dres. Nadamo se da možemo napraviti što i oni, čak i više od toga.

Suigrači Luka i Iniesta...

- Zahvaljujem se Bogu što mogu igrati u istim momčadima s Lukom Modrićem i Andresom Iniestom. S Lukom igram već 11 godina u reprezentaciji, a s Andresom sam igrao četiri godine u Barceloni. To su najbolji igrači na svojim pozicijama u povijesti i da mogu birati svoju momčad, obojica bi bili u njoj. Možemo biti sretni svi mi 'smrtnici' koji igramo s njima i učimo od njih svaki dan.

Opet možemo na Španjolce...

- Za mene su Španjolci prvi favorit na SP-u. Iako su imali teške dvije utakmice, njihova sigurnost i način na koji igraju je iznad svih ostalih. Želim im sve najbolje, pa ako prođu do četvrtfinala, neka se malo odmore, dosta im je to. Svi su sigurno već umorni.

Pritisak je na njega i Modrića da odvedu Hrvatsku daleko...

- Ma uvijek je neki pritisak tu, ali ovo je Svjetsko prvenstvo i da pitate igrače, oni bi igrali SP svake godine. Uživamo u tome, mi smo tu da se borimo, učinimo ljude ponosnima... Imamo veliku priliku i želimo napraviti velike stvari, zato smo i odvojeni toliko dugo od obitelji.

Kako na Dansku...

- Krenut ćemo ozbiljno u utakmicu, respektiramo ih, iskusni su tako da će biti jako teško. Moramo biti samopouzdani, spremni smo, izbornik priprema detalje i sigurno nas neće iznenaditi. Idemo dobiti tu utakmicu. Izbornik će naći najbolje rješenje, nije bitno tko igra, samo da mi budemo pravi. Osjećamo da je to što radimo dobro, pripremljeno, a to nam daje sigurnost i puni nas samopouzdanjem. Moramo odgovoriti na danski stil igre, znamo da su 18 utakmica bez poraza, a to nije slučajno. Znamo da nemaju igrača ispod 180 cm, visoki su, jaki, ali moramo se tome prilagoditi.

Posebna poruka za navijače...

- Zahvaljujem se svima, nevjerojatno je kad vidimo te navijače koji žive za nas. Gledamo te snimke i to nam puno znači. Dat ćemo sve od sebe, borit se za našu reprezentaciju i naše ljude. Bacat ćemo se, ostaviti i koji dio tijela ako treba na terenu da odvedemo Hrvatsku na vrh.

