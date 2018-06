Ćorluka: Imamo najbolji vezni par, neka nas odvedu - daleko

Rebić i Rakitić imaju malih problema, dobili su udarce, imamo par dana do utakmice da se oporavimo i pripremimo. Nama je osmina finala najvažnija i sigurno da nećemo riskirati ni s njima, ni s igračima koji imaju kartone. Sigurno da će biti par novih igrača, njima će to biti divna šansa da odigraju, najavio je u intervjuu za 24sata Zlatko Dalić promjene u sastavu za posljednju našu utakmicu u skupini.

Osmina finala je izborena, Hrvatska samo čudom može ostati bez prvog mjesta u skupini i izbornik može biti miran te čak odmarati lakše ozlijeđene igrače te one kojima prijete kartoni.

Na press konferenciji u Roščinu izašli su slavljenik Vedran Ćorluka koji je protiv Argentine ubilježio svoj 100. nastup u najdražem dresu te jedan od onih koji bi mogao ostati u početnom sastavu i protiv Islanda Ivan Perišić. Reprezentacija u nedjelju u 15:00 leti za Sankt Peterburg.

- Imamo još jednu utakmicu ispred sebe tako da ne razmišljamo o osmini finala. Svejedno nam je na kojem stadionu igramo, bitno je da smo na nivou kao do sada. To nam je najvažnije - rekao je Vedran Ćorluka pa nastavio:

- Mislim da je luksuz koji smo zaslužili našim dobrim igrama. Trener će odlučiti što je najbolje za ekipu. U situaciji smo u kojoj smo si to sami omogućili i s time smo zadovoljni, da možemo neke igrače odmoriti i poštedjeti utakmice protiv Islanda.

Riječ je preuzeo Ivan Perišić.

- Što se tiče sredine terena. Znate gdje naši igrači i graju i da veliki klubovi ne mogu bez njih. To znači da su svjetske klase i prve dvije utakmice su pokazali da su na nivou. I svi mi moramo tako nastaviti.

- Ovo je većini četvrto veliko natjecanje u nizu i sigurno imamo veliko iskustvo. U Francuskoj smo igrali na visokom nivou, falilo je malo sreće protiv Portugala i nadam se da će se nama sreća sada osmjehnuti.

- Ne možemo gledati koga je izbornik Argentine zvao. Mi moramo gledati sebe i mislim da moramo govoriti o nama i kako ćemo mi igrati.

Jesu li Rakitić i Modrić najbolji vezni par na Svjetskom prvenstvu?

- Luka i Ivan igraju u fenomenalnim klubovima i mislim da na ovom natjecanju igraju svoj najbolji, najzreliji nogomet. Jesu li najbolji vezni par SP-a? Za mene jesu, ali ja sam malo subjektivan pošto su naši. Nadam se da će nastaviti ovako igrati i da će nas odvesti, ajde nećemo reći do kraja, ali jako daleko - rekao je Ćorluka.

- Igrači me puno pitaju o Rusiji ili o gradovima u kojima igrao. U puno situacija mogu pomoći, ali u nekim baš i ne jer u nekim gradovima ni ja nisam bio - nastavio je Čarli.

Generacija '98.?

- To su legende hrvatskog nogometa i naši idoli. S obzirom da nakon '98. nismo prošli grupu sve usporedbe padaju u vodu, ali nadam se da ćemo nakon SP-a barem malo približiti njima. Oni su nam uvijek bili jedna vodilja - rekao je hrvatski stoper.

- Mislim da nismo bili favoriti prije prvenstva jer nismo skoro pa ništa napravili. Bili smo blizu u Austriji, ali falio je faktor sreće. Nadam se da će se sve vratiti na našu stranu. Samo treba ovako nastaviti i treba se dobro koncentrirati za utakmicu u grupi, a onda i u osmini finala - rekao je Perišić.

Nekoliko islandskih igrača igra u ruskoj ligi.

- Sigurno da će u Rostovu Island imati malo više simpatija jer imaju dva igrača koji tamo igraju, ali podsjetit ću ruske navijače da su svoj najveći uspjeh postigli zahvaljujući nama tako da - ne zaboravite to - sve prisutne nasmijao je Ćorluka.

Hrvatska više nije favorit iz sjene, nego po mnogima i jedan od favorita.

- Ako ovako nastavimo i budemo dobro trenirali, sve je moguće. Moramo nastaviti u ovom tempu, imamo tu privilegiju da možemo odmoriti neke igrače. Ne pobjeđuje se Messi svaki dan 3-0, nekima smo bili favorit iz sjene, sada neki mijenjaju mišljenje. No, mi moramo biti koncentrirani na nas i u ovakvom ritmu nastaviti - rekao je Perišić pa dao riječ Ćorluki:

- Slična situacija je bila i 2016. kad smo pobijedili Španjolce. Svaka utakmica je drugačija, pokazali smo da smo jaki puno puta, ali pokazali smo i da smo nepredvidivi. Pa smo igrali i slabije utakmice. Treba ići utakmicu po utakmicu.

Ovo je peto veliko natjecanje za Ćorluku. Osjeća li da možemo daleko?

- Energije sigurno imamo. Ali ne pita se samo nas. Pita se i protivnika. Sigurno da vjerujemo u sebe i sigurno da je došlo vrijeme kada trebamo odrasti i napraviti korak više. Sada više nije dovoljno pobijediti Španjolsku ili Argentinu. Nije bilo nekog pretjeranog slavlja kad smo dobili Argentinu nego su misli bile usmjerene na Island i na dalje. To me veseli i daje optimizam.

- Ljudi u Hrvatskoj dišu svake sekunde s nama i to nam daje snagu da odemo što dalje. Imali smo prijateljskih izbornika i prije. Što se tiče trenera Dalića, ima pristup koji je legao igračima. On donosi odluke, ali s igračima pokušava donijeti rješenje što i kako. Njegova odluka je zadnja, ali skupa s nama pokušava doći do rješenje nekih situacija. Mislim da je po tom pitanju drugačiji od ostalih trenera koje smo imali. Uvijek nas podsjeća da smo generacija koja nije ništa napravila i koja nema razloga misliti da je nešto posebno. Pred nama je velik put da bismo mogli pričati o velikoj generaciji - zaključio je Čarli.

Na kraju press konferencije Zorislav Srebrić uručio je nagradu Vedranu Ćorluki za stoti nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

