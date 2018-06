Dejan Lovren: Modrić bi osvojio Zlatnu loptu da je Nijemac...

Kako je to bilo i do sada u hrvatskom kampu u Roščinu press konferencije igrača dva dana prije utakmice uvijek su u jutarnjim satima. Tako su i danas u 9:15 pred medije izašli ponajbolji stoper SP-a Dejan Lovren i jedan od onih koji bi protiv Islanda mogao odigrati svoje prve minute, Lovre Kalinić.

Pogledajte press konferenciju Lovrena i Lovre Kalinića:

Pogledajte što o velikoj pobjedi nad Messijevom Argentinom i najavi utakmice s Islandom kažu Dejan Lovren i Lovre Kalinić Iz Rusije: Tomislav Gabelić Posted by 24sata Sport on Sunday, June 24, 2018

Izbornik je najavio brojne promjene u sastavu pa će i Kalinić gotovo sigurno dobiti svoju priliku od prve minute.

- Mi svaku utakmicu želimo pobijediti, bez obzira tko će igrati u prvih 11, dat će svoj maksimum. Naš cilj je jasan, želimo tri boda. Bili smo presretni zbog pobjede protiv Argentine, no ne osvaja se SP na jednoj utakmici, treba nam kontinuitet dobrih igara. Bitna nam je i ova treća utakmica bez obzira što nam rezultatski ne donosi ništa posebno - komentirao je Lovre Kalinić moguće promjene u sastavu te nastavio:

- Uvijek se postavljaju pitanja je li ova ekipa prava, no igrači uvijek daju svoj maksimum bez obzira što to ne izgleda uvijek tako. Otkako je došao izbornik Dalić odigrali smo puno utakmica na dobrom nivou i želimo nastaviti tako dalje.

Komentirao je i sjajan odnos među hrvatskom golmanskom trojkom...

- Golmanska pozicija je uvijek delikatna jer svaka se greška se vidi. Kad imaš drugog i trećeg golmana koji su ti potpora, sigurno ti je lakše braniti i daje ti elan više.

Ostale momčadi...

- Pratimo sve utakmice i čini se da su veće ekipe u nekakvoj krizi, ne igraju najbolje, ali to ništa ne znači.

Dolazi na gol umjesto Subašića...

- Spreman sam, velika je stvar što ću vjerojatno dobiti šansu protiv Islanda, užitak za mene...

Branio je i u porazu od Islanda prošle godine...

- Znamo njihov stil igre, bit ćemo spremni za tu utakmicu, čvrsti su, jaki u duelima, igraju puno na te duge lopte, no znat ćemo im odgovoriti. Pokazali smo da se kao momčad i branimo i napadamo, u organizaciji igre stajali smo stvarno dobro i ako nastavimo tako možemo daleko dogurati.

Pogledajte zadnji trening reprezentacije prije odlaska u Rostov:

Zadnji trening hrvatske reprezentacije uoči puta u Rostov i utakmice u grupi protiv Islanda Iz Rusije Tomislav Gabelić Posted by 24sata on Sunday, June 24, 2018

Kamp ga je oduševio, a društvenim igrama vlada Marcelo Brozović...

- U kampu je sjajno, slobodno vrijeme koristimo za društvene igre... Broz je u svim tim igrama najjači, ali briškulu i trešetu još nije naučio. U kampu je doista lijepo i mirno, paše nam.

Mikrofon je nakon Kalinića preuzeo Dejan Lovren kojeg je odmah dočekalo pitanje o poklonima koje su Vatrenima pripremili domaćini u kampu...

- Sviđaju mi se one 'babuške' i trud naših domaćina da ih naprave, ali nemam osjećaj da sam to bio ja, više liči na Gorana Vlaovića.

Zlatko Dalić potpuno je promijenio atmosferu u reprezentaciji...

- Izbornik je napravio fantastičnu atmosferu oko nas, imamo od početka poseban odnos. Zna kako komunicirati s igračima, nije nam najveći prijatelj, ali dovoljno smo si blizu, razumijemo se i zato vlada odlična atmosfera u reprezentacije.

Prati i prijatelja Coutinha...

- Brazil još nije dohvatio onu svoju pravu formu, nadam se da ni neće. Ali Coutinho je fantastičan igrač, ne treba puno ni pričati o njemu, toliko toga smo pozitivnog rekli o njemu. Ali i cijela je njihova momčad sjajna i favorit za naslov.

Argentinci i Nigerijci su se pobunili što će Dalić promijeniti momčad...

- Razumijem da Argentinci žele da igra ona postava koja je igrala protiv njih, ali zašto bi riskirali neku ozljedu ili karton. Nama je cilj pobijediti, nećemo kalkulirati, želimo devet bodova. No znamo da neće biti jednostavna utakmica.

Modrić je čudo, jedan od najboljih na svijetu

S posebnim žarom i osmijehom Lovren je pričao o Modriću, po nekima najboljem igraču ovog SP-a...

- S Modrićem je fantastično igrati, baš je gušt igrati uz njega. To je jedan od najboljih igrača na svijetu. Rekao bih da zaslužuje puno više pažnje, da je Nijemac ili Španjolac bio bi među top tri igrača svijeta ili bi čak mogao osvojiti Zlatnu loptu, ali kako smo mi Hrvati, Luka ne dobiva previše pažnje. Ponavljam, jedan je od najboljih igrača svijeta.

Nema 'osvete' Mandži, dovoljno je osakaćen svojom frizurom

Atmosfera je u momčadi fantastična, najbolje to pokazuje 'spačka' koju je upravo Lovrenu napravio Mario Mandžukić. Na jučerašnjem treningu kad ga je bacio na travu.

- Igramo bez opterećenja, glavni cilj bio je doći na SP, a onda proći skupinu... Atmosfera je sjajna u momčadi, baš je gušt igrati, no sada to treba održavati. Kako? Pobjedom protiv Islanda. Mandžo kao Mandžo, budalaštine s njim uvijek. Osveta? Ma ne, on je sa svojom frizurom dovoljno 'osakaćen'.

Posebna priča su upravo te frizure i ruske frizerke, pogotovo je to na svojoj glavi osjetio Mateo Kovačić.

- Ma i ja sam već dvaput bio kod frizera u Rusiji i dvaput sam se morao ponovno sam šišati. No i to je razlog zašto je tako dobra atmosfera u reprezentaciji. Kako bi vi znali da je u reprezentaciji sjajna atmosfera da ne vidite takve videe. Usporedba s onom repkom sa SP-a 2014., ma kao da su dvije različite reprezentacije, potpuno je drugačija atmosfera. Mora se nešto posložiti, imamo fantastične igrače koji su u najboljim godinama, moramo to iskoristiti.

Lovren igra savršen SP, gotovo bez pogreške

- Iz godine u godinu rastem, sazrijevam kao igrač, a iskreno čak sam i ponosan na neke svoje pogreške, to me ojačalo kao čovjeka i kao igrača. Uvijek sam vjerovao u sebe, čak i kad su me gazili jer sam želio pokazati da mogu biti jedan od najboljih obrambenih igrača. Želim pokazati normalnim ljudima da je sve moguće napraviti kroz rad i disciplinu.

Nakon konferencije za medije na rasporedu je od 10 sati bio trening, a reprezentacija u 15 sati ima let iz Sankt Peterburga za Rostov na Donu gdje će se od sutra pripremati za utakmicu s Islandom (utorak, 20:00).

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.