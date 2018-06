Luka: Ako ne zabijem Danskoj, ugasit ću sve društvene mreže

Na današnjoj press konferenciji u Nižnjem Novgorodu, posljednjoj prije nedjeljnog okršaja s Danskom, bili su izbornik Zlatko Dalić i kapetan naše reprezentacije Luka Modrić.

Prvi je riječ dobio Luka Modrić.

Može li se reći da je za vas iskusnije igrače utakmica karijere, koja će odrediti opus na kraju. Veliki uspjeh ili nedorečeni?

- Sigurno da je ovo vrlo bitna i važna utakmica. Odigrali smo fenomenalno u skupini, možemo biti ponosni, ali to treba zaboraviti i sve to što je bilo zaboraviti prenijeti na sutrašnju utakmicu. Veliki ispit, ja vjerujem da je vrijeme da ova generacija pređe prepreku na kojoj smo padali od 2008. Ja očekujem da smo u ovom trenutku to sposobni napraviti. Svi smo kompaktni, dišemo kao jedno, ako to bude slučaj, ja se nadam da ćemo uspjeti prebroditi prvu prepreku do sljedećeg cilja.

Eriksen kaže da nije lošiji od vas?

- Ne volim usporedbe, pogotovo ne sa mnom. On je izvrstan, svjetska klasa, imao je fenomenalnu sezonu u Tottenhamu, on je njihov najbolji i najvažniji igrač. Mislim da će utakmicu odlučivati tko će kako igrati kao momčad, pojedinac teško može nešto napraviti. Pojedinac usmjeri, ali bitno je kako ćemo se ponašati kao ekipa.

Kakvu Dansku očekujete, oni su igrali defenzivno s Francuskom?

- Dovoljno niz bez poraza govori o njihovoj kvaliteti. Imamo respekt prema njima i prema igračima, ali i samopouzdanje da ćemo nastaviti ritmom kao u skupini i prema cilju...

Svatko tko dođe na zadnju pressicu da gol na utakmici. Hoće li se to dogoditi i sutra?

- Tako se poklopilo. Nisam opterećen time, najvažnije je da dobro odigramo i pobijedimo, a tko će dati gol nema veze. Na kraju smo svi zadovoljniji. Ako se ne nastavi isključit ću se s društvenih mreža.

Perišić je izveo sina na teren, mogu li i ostali?

- Meni dolaze sutra dvoje sa suprugom, vidjet ćemo...

Kakav je osjećaj sada prema onome što si prolazio davno dok si išao po posudbama?

- Prošao sam stvari koje neki igrači prođu, drugi ne. To me izgradilo kao igrača i osobu i pomoglo u daljnjoj karijeri. I da dođem na ovaj nivo na kojem sam danas. Sve te stepenice su me izgradile i pomogle mi da dođem u ovu situaciju u kojoj sam danas. Zahvaljujući radu, odricanju, podršci najbližih sam tu, uživam i nadam se da će trajati još dosta.

Danska je primila jedna gol iz penala, kakva je njihova obrana?

- Sva ta statistika, taj gol iz penala pokazuje koliko su vrsti, pogotovo u defenzivnom dijelu. Morat ćemo biti na visokom nivou da bi probili defenzivu. Veliki respekt pogotovo u defenzivi, iako imaju pojedince u drugim linijama... To im je veliki forte.

Ulogu govornika zatim je preuzeo izbornik Zlatko Dalić.

Kakvu Dansku očekujete, oni su igrali defenzivno s Francuskom?

- Naš veliki respekt, oni 18 utakmica nisu izgubili. Oni su uredna momčad, znaju raspored, što moraju raditi, očekuje nas teška utakmica. Ali sve ovisi o nama, treba biti oprezan, ne srljati i juriti, trebat će nam jako puno strpljenja i čekamo svoj šansu. Veliki respekt, bit će jako teška utakmica.

Mnogi vas vide kao najbolje u grupnoj fazi i kao kandidate za naslov. Je li to dodatni pritisak?

- Nema dodatnog pritiska. Grupna faza je gotova, a ono što smo napravili daje nam sigurnost, na to se ne vraćamo, sutra nas čeka veliki posao, a ja sam neizmjerni optimista, imam povjerenja u momke. Gode te stvari da smo prepoznati kao dobra momčad, ali opet ću reći to ništa ne znači ako to sutra ne potvrdimo.

Kako izbjeći da ne budemo prestrpljivi i preoprezni?

- Nisam rekao da nećemo napadati i dati gol. Hoćemo, ali moramo biti strpljivi da nam se ne dogodi 'blackout', da nas protivnik ne kazni. Moramo raditi najbolje što radimo ovih nekoliko utakmica i to na visokom nivou. Strpljenje nije igra na nulu, ovih 90 ili 120 minuta moramo pobijediti, nema popravnoga. Mi nemamo što čuvati.

Što zapravo radi stožer, koja je uloga Marca Rochona?

- Fokus je na nama, ali mi smo ti, svatko ima svoj posao i zadatak. Djelujemo kao obitelj, nego... Imamo veliko povjerenje, svatko ima svoj dio posla, na koncu se dogovorimo i izaberemo najbolje. Imam riječi pohvale za ljude koji su oko mene, dokaz je tome da je sve u redu. Ne treba stvarati famu, nije ovo igrica da sve vrtimo joystickom, to su sitnice koje vidimo i korigiramo, ali kad sve skupa riješimo, dečki to sve na terenu provedu. Iako, njima je puls 200, adrenalin, možemo nešto iskorigirati, ali oni su na terenu najvažniji.

Rezerve su bile sjajne protiv Islanda.

- Nisam se bojao jer imamo kvalitetne igrače, neki su to i pokazali, neki malo manje, ali imamo mi na klupi korektne alternative. Ona je i meni pokazala to da imamo dobre igrače. Nema prve ili druge momčadi, uvijek igra Hrvatska.

Luka je najbolji igrač turnira do sada, može li to ostati i na kraju turnira, ispred Messija i Ronalda?

- Messi neće jer gube 4-2. Ja bih volio da se to dogodi jer bi to značilo da je Hrvatska nešto i napravila. Daj Bože.

Rekli ste da je Nižnji Novgorod grad koji ćete zauvijek pamtiti?

- Rekao sam da ćemo se vratiti, ali nisam bio siguran. Nadam se da ćemo sutra pobijediti, a ako tako i bude, vratit ću se kao turist ovdje, obećajem vam.

Danska kao Island?

- Bit će drugačija utakmica, plasman dalje. Sličan stil, Danska je klasa više od Islanda, imaju u fazi obrane kvalitetnije stopere, puno dugih lopti, problema u prekidima, kompaktna momčad, Island je dobar, ali mi moramo nametnuti svoj način igre.

Djelujete dosta mirno. Kakvi su osjećaji navečer u četiri zida? Jer dosegnuo si da budeš na čelu jedne ovakve momčadi?

- Djelujem mirno jer me život i iskustvo naučilo tome. Šest mjeseci se borim proći grupu, bio je to ogroman pritisak koji sam sebi nametnuo. Ali to nije ni dovoljno ni gotovo. Ova momčad uz mene ili bez mene vrijedi više. Ovo nije krajnji domet. Ja sam ponosan što smo napravili u mjesec dana,. Ponosan na ono što se događa u Hrvatskoj. Ja malo pomognem, ali dečki su bitni. Ponosan sam jer sam dio toga, ovdje smo da napravimo sjajne stvari za nas, naše obitelji i Hrvatsku.

Kako komentirate spot Hrvatske vojske?

- Svaka podrška znači jako puno. Rekao sam prije SP-a da ćemo mi učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan i uživa u nogometu i reprezentaciji i to je sada tako. Te poruke dobivamo, one su dodatna snaga, kad nema snage, kad ti nedostaje, možda one posluže da ti da zadnji atom snage da učinimo ljude i ponosnim i veselim. Mi igramo za sebe, obitelji, cijelu hrvatsku. Emocije sutra ostaju po strani, glava mora biti najjača, pametno i strpljivo.

