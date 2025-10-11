Obavijesti

UŽIVO Izbornik Dalić i Kovačić najavljuju susret s Gibraltarom

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u Varaždinu igra 8. kolo skupine L protiv Gibraltara za plasman na Svjetsko prvenstvo. Idući dvoboj najavit će izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom nad Gibraltarom može napraviti veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo iduće godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u. 'Vatreni' su posljednju utakmicu remizirali 0-0 s Češkom u Pragu, a sudar s Gibraltarom trebali bi apsolvirati bez većih poteškoća.

Očekuje se da će izbornik Zlatko Dalić odmoriti neke igrače na utakmici u Varaždinu, a više će reći na konferenciji za medije u Varaždinu od 17 sati. Tekstualni prijenos uživo pratite na 24sata.

- Bolje sam, hvala na pitanju. Svaki dan je sve bolje i lakše, tu smo svi na okupu i jako je lijepo da smo skupa. Osjećam se bolje, bitno mi je da dobijem minute, da hvatam ritam  koji mi je potreban, bit ću sve bolji i bolji i hvatati formu - rekao je Mateo Kovačić i dodao:

- Najbitnije je naš pristup. Imam dojam da je svaka utakmica teška, jer se uvijek puno očekuje. Jesmo favoriti, ali treba biti max ozbiljan, svaka godina im je bolja, imaju klub u konf ligi. S nikim nije lako igrati, bitno je pristupiti kako treba i kako možemo i nadam se da ćemo uzeti sva tri boda.

- Dosta smo jaki u ovim kvalifikacijama što se tiče igre i golova. Sutra je najbitniji pristup, ako zabijemo rani gol naravno da se utakmica može razviti, drugačije, ali i kako mi želimo. Trebamo krenuti pametno, dobro i vidjeti kako će se odvijati. Najbitniji je naš pristup.

- Uvijek je lijepo doći tu. Čestitam izborniku i njegovoj obitelji, to je poseban trenutak za njega i dat ćemo sve od sebe, da ovaj ciklus i utakmicu okončamo s tri boda.

- Nikad ne analiziramo jednog igrača. Uvijek gledamo kolektiv, pripremali smo se, imaju dobre igrače, znaju biti razigrani kada im se to dozvoli. Dat ćemo sve od sebe da ih rano stavimo pod pritisak i da uzmemo loptu u naše noge. Da iskoristimo njihove mane, ali najbitniji je naš pristup.

- Ozljeda? Svaki dan je sve bolji, dugo me nije bilo i van terena. Bio sam uz obitelj što mi je dalo drugu energiju, mogao sam biti s njima. Sada je na meni da hvatam formu kroz treninge i utakmice.

