Dalić: Luka Modrić je zaslužio Zlatnu loptu kako god završilo

U igračima i meni probudio se inat. Ma, oni su jači od mene u glavi, oni mene guraju. Srce mi je kao Moskva, rekao je izbornik Zlatko Dalić, koji je pozvao legendarnu generaciju brončanih na finale SP-a. Što je rekao o pobjedi nad Englezima te Francuzima koji nas čekaju u finalu, pratili smo na 24sata od 17 sati.

Mnogi igrači su rekli da su imali dodatan motiv zbog engleskih komentara:

- Mislim da smo zasluženo pobijedili. Uvijek postoji neki dodatan motiv. Možda engleski mediji nisu pokazali dovoljan respekt prema nama pa je to možda bio dodatan motiv. I mimo toga, mi smo imali strašan motiv da se plasiramo u finale i da razveselimo naciju.

Izgubili ste od Perua u pripremnom periodu, kako je to utjecalo na momčad?

- Imali smo četiri prijateljske utakmice, koje su bile izvrsno iskustvo, gdje smo ispravili neke greške. Rekao sam neke stvari nisu dobre i da to treba popraviti pa su te utakmice izazvale i velike polemike u medijima. Igrači su morali promijeniti svoj stvari i igru, utakmice s Peruom nam je otvorila oči i zato smo danas u finalu.

O N'Golu Kanteu i Luki Modriću:

- On je pokazao da je on jedan od najboljih defenzivnih igrača. Kad on igra dobro, onda i Francuska igra dobro. Ne bojim se da će on zaustaviti Luku Modrića. Mislim da je Luka zaslužio Zlatnu loptu svojim igrama na Svjetskom prvenstvu.

Imali ste tri utakmice s produžecima, jesu li igrači umorni?

- Imali smo najteži put, jedina momčad smo koja je igrala osam utakmica, veliki je to napor, jako puno truda smo uložili, ali nije me strah što će biti u nedjelju. Francuzi su imali dan odmora više, ali bit ćemo spremni, nema opravdanja, jednom u životu igraš finale Svjetskog prvenstva.

Koliko Vam znači to što je Hrvatska stala uz bok svjetskih velikana?

- S ovim finalom definitivno smo ušli u povijest kao jedna od najmanjih država u finalu. Kad pogledamo uvjete u kojima radimo, mi smo svjetsko čudo i fenomen. Mi nemamo adekvatan teren za utakmice s velikim reprezentacijama. No imamo takve igrače koji su nam donijeli takvu radost. Ovo je planetarni uspjeh. Ponosan sam što je pod mojim vodstvom reprezentacija došla do ovog podviga.

O Kaliniću:

- Ne ću ulaziti u komentare van nogometa, neke sitnice koje su se desile nisu imale negativan cilj. Mi smo imali jednog igrača manje, žao mi je što se to desilo, ali ne ću se više na to vraća. Želim gledati samo na ono pozitivno. Nama je svaki igrač jako bitan, ne želim izdvajati pojedince nego ističem tim i zajedništvo.

Značaj naslova i igra za Francusku:

- Posvetit ću eventualni naslov svojoj obitelji, svima koji su bili uz mene i, naravno, našoj državi.

- U finalu su dvije najbolje momčadi, ali ovo će biti naša najveća utakmica i najteži protivnik. Francuska je jako opasna iz kontre i polu-kontre. Visokim pressingom pokušat ćemo spriječiti Francusku.

O svom trenerskom putu:

- Kroz svoj život i karijeru sam išao težim putem i za sve sam se sam izborio. Nisam u Hrvatskoj htio biti samo prosječan trener. U Europi nas nisu respektirali. Morao sam početi od najnižeg kluba. U Aziji sam u roku od godine dana došao do najboljeg trenera, a tri godine sam bio trener Al Aina, koji je kao Real u Europi. To je bilo ogromno iskustvo za mene. Vodio sam dva najveća kluba u Aziji. Kad je stigla ponuda Hrvatske, nisam ni trenutka oklijevao. Vjerovao sam u sebe i u te igrače.

- Hrvatski treneri rade sjajne stvari: Slaven Bilić i Niko Kovač. No hrvatske trenere još uvijek se ne doživljava kao najveće stručnjake.

O načinu rada:

- Uvijek sam optimist, sve negativnosti sam micao kroz cijeli mandat. Problem je vrlo lako napraviti, imali smo ih puno, a da ih još ja stvaram, mi ne bismo nikamo došli. Ja sam svojim izjavama i radom morao to vući prema naprijed. Kult reprezentacije je gotovo bio srušen, ali sada četiri milijuna ljudi slavi. Samo vjera i karakter.

- Tko te pita kako si igrao, u finalu smo Svjetskog prvenstva. Ako misliš negativno, tako ti se i vrati. Igrači sada vjeruju više od mene.

- Ja vjerujem u samo ono što ja vidim i što radim. Po statistici, mi ne bismo trebali biti tu gdje jesmo.

O Perišiću:

- Perišić je jučer dao gol i nakon toga je bio drugi igrač. Dobio je samopouzdanje koje mu je falilo. Još uvijek nije na nivou na kojem bih ja želio da bude. Možda previše od njega tražim u obrani i on to odrađuje fenomenalno i to je možda jedan od razloga zašto nije pravi u napadu. Jučer je dao gol, nadam se da će biti pravi u finalu, trebamo ga u najboljem izdanju.

- Bila je razlika u godinama, iskustvo je možda bilo i presudno. Naši igrači već su imali iskustvo igranja utakmica finala Lige prvaka. Ja vjerujem da će oni znati ispravno reagirati u pravom trenutku.

O individualcima:

- Za mene je Messi najbolji igrač na svijetu. Sve te ekipe koje su imali individualce su otišle doma vrlo rane. A one koju su bile kompaktne i zajedno se borile, one su ostale. Njemačka i Argentina ispale su u ranoj fazi, Prvenstvo je pokazalo da je nogomet otišao prema naprijed. Nema lakih pobjeda i lakih rezultata. Pojedinci ne mogu sve samo, treba biti momčad. Mi smo deset godina imali sjajne pojedince, a nismo prošli grupu. Sada imamo zajedništvo koje nam je nedostajalo.

O povezanosti s Grčkom i Eurom 2004:

- Vidim sličnost s Grčkom, 2004. nitko nije vjerovao da može biti prvak. Oni su sve prolazili kroz penale i prekide, ali oni su isto imali težak put, kompaktnost i zajedništvo. Ako je to slično s nama, neka se nama ponovi njihov uspjeh.

O mentorima i podršci:

- Moj učitelj i mentor je bio Ćiro Blažević, s kojim sam dvije godine radio. Poklopilo se da sam ga nadmašio. Velika mi je čast da sam mogao učiti od njega. Kroz karijeru sam prošao kroz ruke desetorice sjajnih trenera i od svakog sam nešto pokupio. Izgradio sam i svoj stil i u njega sam siguran. Najvažnije je ne odustati nakon prve prepreke.

- Hvala na podršci, jako lijepo zvuči da cijeli Bangladeš navija za nas. Prvi put sam sreo ekipu dva dana prije utakmice u Ukrajini, nikakvih pregovora nije bilo, odmah sam prihvatio poziv. Nikakve uvjete nisam postavio, mjesec dana nakon Ukrajine sam radio bez ugovora, čekao sam da prođemo Grčku. Bez toga ne bih prihvatio ugovor, morao sam napraviti rezultat, a onda potpisati, nakon što zaslužim.

Još malo o igračima:

- Pravo stanje s igračima ćemo vidjeti nakon slobodnog dana. Nadam se će biti sve u redu. 50 dana smo u izolaciji bez obitelji, ne postavljam im nikakve uvjete. Uoči Engleske imali smo mnogo problema, ali nitko nije htio izaći van. Svi su govorili - mogu.

- Mi imamo bogomdani talent i karakter, ali u svemu drugome smo u debelom minusu. Ovo je idealna prilika da se nešto pokrene.

O Ivi Olivari, Deschampsu i opet o Modriću:

- Gospođa Iva Olivari je jako bitna osoba u timu. Svaki problem riješava, svaka joj čast i hvala joj na svemu.

- Didier Deschamps ima sjajnu karijeru, nisam mislio da ću se naći protiv njega u finalu, ali nadam se da neće osvojiti svjetsku titulu.

- Luka Modrić je tri godine prvak u klubu, u 118. minuti sprinta, radi u fazi obrane i definitivno mislim da je zaslužio Zlatnu Loptu.

- Kada gubiš, najopasnije je da se ekipa raspadne. Imali smo malo sreće, oni su imali stopostotnu šansu. Da smo primilo drugi gol, teško bismo se vratili. Imali smo sreće, ali smo je i zaslužili. Moji igrači igraju u vrhunskim klubovima. Ponekad je motiv i karakter znao izostati, ali sada to nije slučaj.

