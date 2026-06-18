UŽIVO Južna Afrika - Češka: Obje ekipe traže prve bodove

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Obje ekipe nisu stigle do bodova u prvim utakmicama. Južna Koreja s 2-1 pobijedila je Češku, dok je JAR poražen s 2-0 od Meksika.

Inače, JAR se vratio na svjetsku scenu nakon 16-godišnjeg izbivanja. Momčad poznata kao "Bafana Bafana" na papiru je autsajder, a i pripreme su im bile otežane zbog problema s vizama koji su odgodili dolazak nekoliko članova momčadi. Ipak, izbornik Hugo Broos vjeruje da njegova ekipa može iznenaditi i stići do prvih bodova iako ih je Meksiko nadigrao u prvom susretu.

Češka se isto nada prvim bodovima. Riječ je o čvrstoj i discipliniranoj momčadi predvođenom Patrikom Schickom i Tomášom Součekom. Njihova najveća snaga često su prekidi i duel igra, pa tu vide najveće svoje šanse protiv JAR-a.