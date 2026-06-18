Češka i Južnaoafrikčka Republika u prvim susretima na Svjetskom prvenstvu doživjeli su poraze.
UŽIVO Južna Afrika - Češka: Obje ekipe traže prve bodove
Češka (3-4-2-1): Kovar - Krejči (C), Hranač, Holeš - Sojka, Červ, Sadilek, Coufal - Darida, Hložek - Schick
JAR (4-2-3-1): Williams (C) - Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau - Mbatha, Mokoena - Appolis, Adams, Maseko - Rayners
Obje ekipe nisu stigle do bodova u prvim utakmicama. Južna Koreja s 2-1 pobijedila je Češku, dok je JAR poražen s 2-0 od Meksika.
Inače, JAR se vratio na svjetsku scenu nakon 16-godišnjeg izbivanja. Momčad poznata kao "Bafana Bafana" na papiru je autsajder, a i pripreme su im bile otežane zbog problema s vizama koji su odgodili dolazak nekoliko članova momčadi. Ipak, izbornik Hugo Broos vjeruje da njegova ekipa može iznenaditi i stići do prvih bodova iako ih je Meksiko nadigrao u prvom susretu.
Češka se isto nada prvim bodovima. Riječ je o čvrstoj i discipliniranoj momčadi predvođenom Patrikom Schickom i Tomášom Součekom. Njihova najveća snaga često su prekidi i duel igra, pa tu vide najveće svoje šanse protiv JAR-a.