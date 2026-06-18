Panamci se nabrijavaju za Hrvatsku: 'Nema straha!' Prijeti nam nekadašnji dvojac iz HNL-a

Unatoč spektakularnoj paradi i više od 5000 naših navijača, Dallas nam neće ostati u lijepom sjećanju. Naša ekspedicija vratila se ispraviti nedostatke u svoj kamp u Alexandriju, a potom se 24. lipnja seli u Toronto, gdje će nam suparnik u 2. kolu Svjetskog prvenstva biti Panama.

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Bit će to susret dvije poražene momčadi nakon prvoga kola jer naši protivnici nesretno su izgubili od Gane (1-0), primivši gol u sudačkoj nadoknadi, i to nakon što su većinu utakmice dominirali. I njima je, jasno je to, ako žele do čuda i eliminacijske faze, utakmica protiv "vatrenih" ključna. A kako su najavili, tako će se i postaviti.

- Rezultat je bolan, ali to je zato što smo zaslužili bolje. Kontrolirali smo prvo poluvrijeme, ali u drugom poluvremenu smo malo više igrali njihovu igru. Nismo tako htjeli igrati, ali sad nije vrijeme za žaljenje. Nećemo biti bojažljivi protiv Hrvatske. Želimo pokazati da je Panamu teško pobijediti i borit ćemo se do posljednjeg daha - poručio je izbornik Thomas Christiansen (53).

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Panamcima je ovo drugi nastup na SP-u, prije osam godina u Rusiji zabili su dva gola i primili 11 od Belgije, Engleske i Tunisa. Momčad vrijedi 35 milijuna eura, a najveća zvijezda je 30-godišnji branič Bešiktaša Amir Murillo. U momčadi ima i HNL štiha. Za magiju na terenu zadužen je José Luis Rodríguez (27) zvani Puma. Svojedobno je, dok je bio pod ugovorom sa španjolskim Alavesom, otišao na posudbu u Istru. Štoviše, na utakmici protiv Hajduka 18. rujna 2018. zabio je fantastičan gol u porazu Istre od Splićana (2-4). Za Puljane je odigrao devet utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju.

Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Ključeve vezne linije drži Yoel Bárcenas (32). Kao golobradi mladić, davne 2016., iz rodne Paname i Árabe Unida otišao je u Europu, a prva inozemna destinacija bio mu je RNK Split.

- Kada dođeš iz Paname, i u Splitu je hladno - rekao je na predstavljanju i nasmijao okupljene.

Bárcenas se u HNL-u baš i nije naigrao. Samo osam utakmica, bez konkretnijeg učinka. Međutim, kasnije je opravdao nadimak Mađioničar. Ime je stekao u Meksiku, a onda imao nekoliko dobrih sezona u Španjolskoj, gdje je nosio dres Real Ovieda, Girone i Leganesa.