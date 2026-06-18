Po čemu ćemo pamtiti Dallas? Po šokantno skupim cijenama! Ovo smo platili 80 dolara...
Bočica obične vode na stadionu stoji 8,25, gazirana pića od 8 do 10, a pivo između 16 i 17 dolara, što vas u kombinaciji s vrućinama može udariti po džepu
Napuštamo Dallas, grad koji ćemo, osim po porazu od Engleza, pamtiti i po nesnosnim vrućinama i sparinama, ogromnim udaljenostima koje treba prevaliti od mjesta do mjesta na koja želite otići te, prije svega, po gostoljubivosti lokalnih ljudi, a posebno naših domaćina koji su nas dočekali otvorena srca i raširenih ruku. No pamtit ćemo ga i po cijenama hrane i pića koje znaju biti itekako paprene.