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Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Po čemu ćemo pamtiti Dallas? Po šokantno skupim cijenama! Ovo smo platili 80 dolara...

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,

Bočica obične vode na stadionu stoji 8,25, gazirana pića od 8 do 10, a pivo između 16 i 17 dolara, što vas u kombinaciji s vrućinama može udariti po džepu

Napuštamo Dallas, grad koji ćemo, osim po porazu od Engleza, pamtiti i po nesnosnim vrućinama i sparinama, ogromnim udaljenostima koje treba prevaliti od mjesta do mjesta na koja želite otići te, prije svega, po gostoljubivosti lokalnih ljudi, a posebno naših domaćina koji su nas dočekali otvorena srca i raširenih ruku. No pamtit ćemo ga i po cijenama hrane i pića koje znaju biti itekako paprene.

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