UŽIVO Kauno - Dinamo: 'Modri' rasterećeno na uzvratu u Litvi

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Dinamovi nogometaši otputovali prema Kaunasu, gdje ih večeras (od 19 sati) očekuje uzvratni dvoboj 3. pretkola Lige prvaka. Mario Kovačević i društvo sasvim su mirni jer imaju osjetnu prednost. U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (31), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun.

Iako su čuda teško moguća i Dinamo je praktički osigurao prolazak dalje, mora pobijediti jer tako još dodatno povećava koeficijent hrvatskih klubova u europskim natjecanjima.