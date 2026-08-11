Nogometaši Dinama u prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka slavili su s 5-0 na Maksimiru, a sada će u Litvi tražiti potvrdu ulaska u 4. pretkolo
UŽIVO Kauno - Dinamo: 'Modri' rasterećeno na uzvratu u Litvi
Došle su početne postave uoči utakmice.
Kauno Žalgiris (4-2-3-1): Mikelionis - Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Kontar - Silvika, Baldassarra - burba, Benchiab, Kreković - Oliveira
Dinamo (4-3-3): Filipović - Vinlof, McKenna, Dominguez, Valinčić - Kačavenda, Mišić, Stojković - Oršić, Beljo, Lisica
Dinamo bi protiv Kauno Žalgirisa trebao potvrditi ulazak najmanje u Europsku ligu ove jeseni, odnosno izboriti okršaj protiv norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka.
Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je kako će početi s najjačim snagama pa neke igrače odmoriti jer već za tri dana slijedi Rudeš, a potom i ključne utakmice s Norvežanima.
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Mario Kovačević, trener Dinama u najavi susreta istaknuo je da žele odigrati dobru europsku utakmicu i izboriti prolaz, te će dati sve od sebe i da pobijede.
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Kauno Žalgiris vodi poznati hrvatski nogometni trener Željko Sopić koji je najavio uzvratni susret 3. pretkola Lige prvaka.
Što je rekao možete pročitati OVDJE.
Dinamovi nogometaši otputovali prema Kaunasu, gdje ih večeras (od 19 sati) očekuje uzvratni dvoboj 3. pretkola Lige prvaka. Mario Kovačević i društvo sasvim su mirni jer imaju osjetnu prednost. U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (31), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun.
Iako su čuda teško moguća i Dinamo je praktički osigurao prolazak dalje, mora pobijediti jer tako još dodatno povećava koeficijent hrvatskih klubova u europskim natjecanjima.