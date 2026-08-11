VIDEO Pogledajte kung fu potez golmana Dinama za isključenje i golove protiv Kauno Žalgirisa

Dinamo je sjajno otvorio uzvratnu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Kauno Žalgirisa. 'Modri' su u Litvu stigli s velikih 5-0 prednošću s Maksimira s kojom su praktički osigurali play-off fazu natjecanja.

Dinamo je susret u Litvi otvorio golom u 19. minuti. Precizan je bio Lukas Kačavenda koji je bio jedan od strijelaca u Zagrebu. Stojković je primio loptu s desne strane pa ju dao u prostor za Lisicu. Poslao je loptu do Belje koji je to proslijedio Kačavendi koji je zatresao mrežu Kauno Žalgirisa.

Prednost 'modrih' na 2-0 povećao je Josip Mišić. Kapetan Dinama pucao je iskosa s lijeve strane i pogodio u suprotne rašlje.

Međutim, zagrebački se klub našao u problemu nekoliko minuta kasnije. U 32. minuti crveni karton zaradio je golman Ivan Filipović. Golman "modrih" pomalo bespotrebno izašao je s gola na svojih 20-ak metara i nespretno pokupio protivničkog igrača. 'Modri' su tako u prvom poluvremenu ostali s igračem manje.

Za domaćine je jedini gol zabio Gabriel Debeljuh u 56. minuti.

