Mađar Gyurcso spasio Hajduk nove blamaže protiv Rudešana

Utakmica kakvu smo i očekivali, protiv jako zatvorenog protivnika, koji igra zatvoreno i čeka iz kontra napada. Morali smo biti strpljivi, s jedne strane da nas oni ne iznenade, a s druge, da mi što prije dođemo do gola. rekao je Željko Kopić, trener Hajduka.

'Bijeli' su slavili na Poljudu 1-0, zabio je Mađar Gyurcso i spasio Hajduk nove blamaže.

- Prvo poluvrijeme protok lopte nije bio dovoljno dobar, pa je Rudeš, koji je igrao dobro, uspio sve zatvoriti. U drugom dijelu smo to malo popravili, bila je lijepa akcija kod gola, šteta što u završnici nismo zabili još koji gol radi dojma. Generalno nam je danas, uz poštivanje dogovora, bilo bitno doći do tri boda, i vratiti se na kvalitetan pravac - rekao je Kopić.

Slažete li se da je ipak pobjeda iščupana na mišiće?

- Nagledali smo se utakmica gdje smo mi dominirali. Odigrali smo pametnu, zrelu utakmicu, zadovoljan sam i sretan zbog bodova i Adama koji zabio.

Koliko ste sada, kao trener Hajduka, svjesniji koliko je teško igrati protiv zatvorenih protivnika na Poljudu?

- Da na trening dovedeš deset igrača s ulice na suženi prostor, ne bi ni njih bilo lako probiti. Mi na tome radimo, svjesni smo da je došlo i do nekih promjena u kadru, a i meni je slika što se tiče postavke protivnika još jasnija. Na meni kao treneru je da iz tjedna u tjedan radimo i budemo što kvalitetniji u tim situacijama. Sve momčadi koje se dođu braniti imaju i tendenciju kontra napada, moramo paziti da nam se ne dogodi neki zalutali metak. Postoji i psihološki aspekt velikog očekivanja, kako dobre igre, tako i rezultata. I uz maksimalnu podršku osjeti se s tribine i malo nestrpljenja.

Kako ste vidjeli nastup Franka Kovačevića?

- Što se tiče voljnog momenta nije bio upitan. Imao je problem jer nije bilo dovoljno prostora, ali dosta se kretao i radio. Ušao je kvalitetnim gardom u utakmicu.

Almeida?

- Radi koliko može, daje koliko može, i danas je imao problema i bio sam bliži odluci da ne igra, ali on je rekao da će napraviti što može za momčad, i to dovoljno govori o njemu.

Dojam je da ste napravili puno, previše neforsiranih pogrešaka?

- Puno je faktora koji na to utječu. Sigurno da je i psihološki aspekt važan, ali mi imao jasnu ideju igre, gdje želimo dovesti loptu, i što s njim napraviti. Preciznost dodavanja moramo podići na višu, europsku razinu, a to je 85-90% točnih pasova u veznom redu.

Kako komentirate brojne pogreške koje su vas koštale drugoga gola?

- Bio bi ljepši dojam, nismo ni 4 na 1 uspjeli zabiti... Bila je ekstra velika motivacija i želja da dobijemo utakmicu, da nam se ne dogodi kiks. Imali su u podsvijesti igrači i onu prvu utakmicu s Rudešom, tako da je sigurno i to rezultiralo brojnim pogrešnim dodavanjima.

Osjećate li vi pritisak?

- Meni je uvijek isti pritisak, nema razlike. Iz tjedna u tjedan, iz utakmice u utakmicu želim se najbolje pripremiti i pobijediti protiv koga god da igram, i činim sve da tako i bude. Moj cilj je stvoriti što bolje preduvjete da sve završi najbolje.

Osjeti li se na terenu da nedostaje Ohandza?

- Da se više ne ponavljam, on je otišao, i mi smo koncentrirani na igrače koji su tu.

Koliko je veći psihološki pritisak na domaćim utakmicama?

- Ja ga nemam, ali kod igrača ga osjećam. Mi s našom stručnom službom, psihologom, stožerom, razgovaramo s igračima... Oni su svjesni da se od njih očekuje da u prvih dvadesetak minuta zabiju gol i do poluvremena riješe utakmicu. Mi bi bili sretni da to bude tako, ali nije to uvijek realno. Radimo na tome da se taj pritisak što manje osjeća.

Došli smo 'čvaknuti' bod,

Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Mi smo ovdje došli 'čvaknuti' bod, ali ja preuzimam odgovornost na sebe, jer sam krenuo u taktičke promjene, ali zbog lošeg vremena nismo imali dovoljan broj treninga da to i uvježbamo, pa su igrači u određenim situacijama bili malo i zbunjeni, rekao je trener Rudeša Dinko Jeličić.

- U prvom dijelu smo imali aktivan rezultat, pokušali smo nakon primljenoga gola nešto i napraviti, nismo više imali što izgubiti, bili smo konkretniji i opasniji, ali nismo stvorili čistu situaciju, i stoga je Hajduk zasluženo pobijedio. Mi za tri dana imamo utakmicu s Cibalijom, i u mislima smo na toj utakmici, pa smo odmarali neke igrače, konkretno Budimira, koji je u režimu rada da je malo 'ušao u crveno'. Želio sam pokušati iznenaditi Hajduka bržim i mobilnijim igračima.

Hoćete li ostati u ligi?

- Vjerujem da hoću, a optimizam mi daje igrački kadar koji imam na raspolaganju, te ono što smo pokazali u prva tri kola. Mi imamo kvalitetu za Prvu ligu, 39 bodova je još u igri, puno međusobnih utakmica s Istrom i Cibalijom u kojima će se odlučiti pitanje opstanka.

Kako ste vidjeli Hajduk?

- Hajduk je nakon poraza od Belupa i Rudeša u prvom dijelu imao dozu pritiska. Pa i odlazak Ohandze je sigurno ostavio traga. Da su danas izgubili, Split bi gorio, što se kaže. Hajduk je nas izdominirao, a je li netko zadovoljan kvalitetom igre ili ne, to svakome ponaosob ostavljam da procijeni.

Je li vas Hajduk zvao u omladinski pogon?

- Bilo je kontakata, željeli su da dođem porazgovarati, no na žalost nije se na koncu izrealiziralo. Ja Hajduka poštujem i cijenim, imponira mi da mene kao jednoga dinamovca zovu, i bilo bi lijepo jednoga dana dobiti tu priliku.