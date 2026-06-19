Obavijesti

Sport

Komentari 4
OD 15.40

UŽIVO Kramarić i Vušković se obraćaju naciji nakon poraza

Piše Ivan Kužela, Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Kramarić i Vušković se obraćaju naciji nakon poraza
SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatsku čeka dvoboj s Panamom za pet dana. Na konferenciji za medije ovog puta će se obratiti Andrej Kramarić i Luka Vušković

Admiral

Nakon što je Hrvatska izgubila na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva od Engleske (4-2), reprezentativci se pripremaju za sljedeću utakmicu u skupini L. Hrvatsku čeka dvoboj s Panamom za pet dana. Na konferenciji za medije ovog puta će se obratiti Andrej Kramarić i Luka Vušković, a konferencija je zakazana za 15.40 sati. Panama je također upisala poraz na otvaranju, Gana ih je savladala minimalnom pobjedom 1-0. 

Konferencija za medije počinje uskoro...

Kakva su očekivanja za preostale utakmice i osvrt na utakmicu s Englezima.

- Želimo proći jednostavno grupu jer kasnije može biti nezgodno i puno teže.

Imamo puno dobrih stvari, igrali smo protiv odličnog protivnika, moramo se fokusirati na iduće izazove idobro se pripremiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026