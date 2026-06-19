UŽIVO Kramarić i Vušković se obraćaju naciji nakon poraza

Nakon što je Hrvatska izgubila na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva od Engleske (4-2), reprezentativci se pripremaju za sljedeću utakmicu u skupini L. Hrvatsku čeka dvoboj s Panamom za pet dana. Na konferenciji za medije ovog puta će se obratiti Andrej Kramarić i Luka Vušković, a konferencija je zakazana za 15.40 sati. Panama je također upisala poraz na otvaranju, Gana ih je savladala minimalnom pobjedom 1-0.

Konferencija za medije počinje uskoro...

Kakva su očekivanja za preostale utakmice i osvrt na utakmicu s Englezima.

- Želimo proći jednostavno grupu jer kasnije može biti nezgodno i puno teže.

Imamo puno dobrih stvari, igrali smo protiv odličnog protivnika, moramo se fokusirati na iduće izazove idobro se pripremiti.