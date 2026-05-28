Livaković, Kramarić i Marco Pašalić najavili su SP: 'Trbušni zid? Izbornik će znati, sve je OK'

Hrvatska nogometna reprezentacija posljednji dan trenira u krnjem sastavu na kampu Dean Ščulac na Rujevici, 14 igrača (Livaković, Kotarski, Pandur, Erlić, Šutalo, Vušković, Pongračić, Jakić, Luka Sučić, Fruk, Perišić, Kramarić, Marco Pašalić, Matanović) radi s izbornikom Zlatkom Dalićem i stručnim stožerom, a dojmove su podijelili Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marco Pašalić.

Sedmorica igrača stigla su u četvrtak (Duje Ćaleta-Car, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Nikola Vlašić i Petar Musa), dok se preostala petorica (Luka Modrić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Josip Stanišić i Ante Budimir) priključuju u petak.

Dominik Livaković

Iza vas je čudna sezona u kojoj ste ostali bez kluba pa se vratili u Dinamo i osvojili duplu krunu.

- Da, to mi je bio i plan, branio sam cijelo vrijeme, osjećam se odlično. Jako sam sretan i nadam se da ću tako nastaviti.

Kakvo je stanje s klubom Fenerbahčeom?

- Nemam novih saznanja. Znate da dolaze izbori u Feneru, svi skupa moramo čekati to pa ćemo onda vidjeti. Nemam želja, moramo vidjeti što će oni reći, od financijskih do svakih drugih detalja.

Što kažeš na uspjeh Ivora Pandura u Hullu?

- Sretan sam zbog njega, i mi smo svi. Već je par puta bio s nama, imao je odličnu sezonu.

Je li bolje da je Englezima najteža utakmica na početku?

- Nama je uvijek pritisak, ali to su veliki profesionalci, neće to utjecati na njih. Bit će velika utakmica, ali nadam se dobrom rezultatu.

Mogli ste odmoriti još koji dan, ali ste odmah u ponedjeljak došli tu.

- Reprezentacija je svetinja, odmah sam došao i stavio se na raspolaganje.

Andrej Kramarić

Kakvo je stanje s trbušnim zidom?

- Sve je OK, to već traje duže. Izbornik će znati ako će nešto trebati, ali sve je OK.

Rekorder ste po broju stativa u zadnjih nekoliko godina u Njemačkoj, do 25 puta.

- Nisam znao, i ja sam to tad vidio. To znači da sam bio blizu golu. Ja to gledam s pozitivne strane, ako si blizu gola, naravno da ćeš i pogađati stative. Drago mi je da sam pogodio 50 puta stativu, nego da nisam nijednom.

Jeste li bolji u napadu nego prije?

- Bez obrane nema ničega. Možemo biti najbolji na svijetu, i najbolje reprezentacije na svijetu s napadačima nisu ništa napravili. Temelj svega je defenziva, a prema naprijed ćemo nešto iskoristiti. Slažem se s izbornikom.

Što kažete na izbor engleskog izbornika i puno poznatih izostanaka?

- Imaju puno igrača koji bi mogli biti dio tog popisa. Prva utakmica svakog turnira je psihološki jako važna, iako na kraju možda i ništa ne znači. Kad vidimo Argentinu prošli SP, prvu je izgubila pa onda daješ 20 posto više. Neće nam do kraja ta utakmica pokazati put. Bila prijateljska ili službena, svejedno ćeš uvijek pokušati pobijediti. Ali kad igraš protiv takve momčadi, želja ti je što prije riješiti situaciju i ostvariti naš cilj. Želimo ostvariti cilj i proći grupu, kasnije možemo biti neugodni svima.

Koliko je HNL bio jak kad ste igrali tu, a koliko ste se promijenili kad ste otišli van?

- Već sam zaboravio, koliko je vremena prošlo kad sam bio ovdje u Rijeci, dosta godina. Bilo je sve super. Nisam imao baš ni vremena previše pratiti HNL, ne mogu reći.

Sustav s dvije desetke mogao bi vam odgovarati?

- Danas u nogometu ne postoji pravi sustav, tko je na terenu sa sportskom inteligencijom može igrati bilo koji sustav. Igraju igrači, prošao sam kroz karijeru bilo koji sustav, to ne bi trebao biti problem.

Koliko još imate motiva, želje i snage?

- Motiva imam koliko i prvi dan, to ne mora biti tajna. Želja je ostati zdrav jer se jedino tako možeš natjecati protiv mlađih, to te dodatno motivira. Dokle god tijelo i glava služe, nisam ni razmišljao o tome (oproštaju), neka taj put bude maksimalno opušten.

Kantrida ili Rujevica?

- Kantrida. Igrao sam tamo, imam neku posebnu emociju, volio bih da se Rijeka jednog dana vrati tamo. Ima neku dušu i romantiku. Ono što je bio plan prije 10 godina (da Rijeka privremeno igra na Rujevici), vjerojatno će ostati još 30 godina. Stvarno je bilo lijepo.

Kako kao na senator gledate na mlađe, pogotovo Vuškovića?

- Na mlađima svijet ostaje, na njima je da donesu energiju i pomognu reprezentaciji. Dobri smo, imamo dobre, potentne mlade momke, dodatno su motivirani. Nekima je prvo natjecanje, nekima ništa novo. Ali Hrvatska u svim sportovima, što se tiče talenata, uvijek je imala dobre igrače. Nadam se da će to tako ostati. Vušković je imao super, odlično odrađenu sezonu. Njega bi trebalo bolje pitati, ali sve nas je oduševio. Na njemu je da tako i nastavi.

Jeste li skupljali Paninijeve sličice?

- Danas sam prolistao album i sjetilo me mladih dana kad sam to skupljao i lijepio, danas sam dobio želju da to kupim i krenem skupljati. Lijepa priča, vraća nas u mladost, takve sitnice i detalji motiviraju te da želiš ostati što duže. Koliko bih dao za Modrićevu sličicu, prodaje se za 70 eura? E, to ne znam. Ovo je danas sve postalo neko ludilo.

Marco Pašalić

Je li Svjetsko prvenstvo vaš oproštaj od Amerike, biste li htjeli izboriti povratak u Europu?

- Volio bih opet zaigrati u Europi, naravno. Ali sav je fokus na Svjetskom prvenstvu, a što slijedi poslije, vidjet ćemo.

Kakva su očekivanja od prvog SP-a?

- Ne znam, vjerojatno su pozitivna. Očekujem da će biti spektakl, malo sam nervozan.

Igrali ste beka nakon što ste prije bili krilo, kako ste tu osjećate?

- Lani sam rekao nakon Gibraltara i Farskih Otoka da mi nije problem igrati i neprirodnu poziciju, najvažnije je dati sve od sebe i igrati za momčad. U klubu sam pričao s trenerom, forsirao sam neke zadatke kako bih se mogao pripremiti i za ono što me čeka tu. Igrat ću što mi izbornik kaže i dati sve do sebe.

Jeste li vjerovali da ćete se vratiti u reprezentaciju kad ste otišli u MLS?

- Vjerovao sam u svoje kvalitete, ali najvažnije je da to pokažete na terenu. Kad sam stigao tamo, to mi je bio zadatak i došao je poziv u lipnju lani. Nadao sam se, ali u tom periodu igrač ne zna što očekivati. Najvažnije je bilo ostati zdrav, upoznati novu ligu, priviknuo sam se dosta brzo i dobro je ispalo što sam otišao tamo.