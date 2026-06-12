Pripreme su u punom jeku te se brusi forma za spektakularnu utakmicu s Engleskom. Pašalić i Vlašić družit će se s novinarima
PRESS U SAD-U
UŽIVO Na redu su Mario Pašalić i Vlašić za press konferenciju
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Bliži se "dan D" za hrvatsku reprezentaciju, bliži se spektakl protiv Engleske protiv koje će "vatreni" na teren 17. lipnja u Dallasu. Trenira se punom parom, vrijeme je promjenjivo, ali za sada problema nema. Kako izgledaju pripreme u Alexandriji te kakva je atmosfera uoči prve utakmice SP-a ispričat će Nikola Vlašić i Mario Pašalić.
Press konferencija počinje u 23.15
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