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PRESS U SAD-U

UŽIVO Na redu su Mario Pašalić i Vlašić za press konferenciju

Piše Jakov Drobnjak,
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UŽIVO Na redu su Mario Pašalić i Vlašić za press konferenciju
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pripreme su u punom jeku te se brusi forma za spektakularnu utakmicu s Engleskom. Pašalić i Vlašić družit će se s novinarima

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Bliži se "dan D" za hrvatsku reprezentaciju, bliži se spektakl protiv Engleske protiv koje će "vatreni" na teren 17. lipnja u Dallasu. Trenira se punom parom, vrijeme je promjenjivo, ali za sada problema nema. Kako izgledaju pripreme u Alexandriji te kakva je atmosfera uoči prve utakmice SP-a ispričat će Nikola Vlašić i Mario Pašalić.

Press konferencija počinje u 23.15

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