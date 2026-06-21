VIDEO Stanišić: Livakoviću sam odmah rekao da će Kane opet pucati u istu. Njegova odluka

'Vatrene' za tri dana čeka dvoboj s Panamom (1 ujutro po hrvatskom vremenu), momčadi koja je također poražena na otvaranju turnira, od Gane 1-0. Hrvatska u taj dvoboj ulazi kao posljednja momčad u skupini L. Uoči važne utakmice očekivanja su podijelili hrvatski reprezentativci Petar Musa i Josip Stanišić. Podsjetimo, 'vatreni' su u prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu poraženi od Engleske 4-2.

POGLEDJAJTE PRESICU:

Josipe, jeste li popričali s Kaneom nakon Engleske?

- Pričao sam s njim, ali ne predugo. Imao je i on stvari za raditi poslije utakmice. Rekao sam mu da sam znao gdje će pucati i drugi penal. Da je bila dobra utakmica, očekivao sam da će biti takva. Nismo baš puno razgovarali, čestitao sam mu na super igri.

Petre, kako je bilo doživjeti taj prvi gol na SP-u i kako se osjećate?

- Nije me bilo dvije godine, znam koliko sam naporno radio, htio sam učiniti sve da se vratim u krug reprezentacije. Znam da to nije lako, ali radio sam, igrao dobro i bio strpljiv. Dobio sam poziv, vjerujem dobro iskoristio svoje minute. Dugo sam čekao na to, sretan sam i zahvalan što sam dio reprezentacije ovih par ciklusa. Uvijek sam spreman kad sam ovdje, kao i drugi igrači. To mi daje motivaciju da radim i dalje.

Josipe, jeste li pokazali Livakoviću gdje će Kane pucati drugi penal, što se dogodilo?

- Da, odmah sam mu rekao da smo već imali tu situaciju (u Bayernu) ove sezone, da će pucati u istu stranu. Naravno, to je bila njegova odluka. Da se bacio u tu stranu, a Kane pucao na drugu, bila bi moja krivica. Golman ima osjećaj kojemu moraš vjerovati. Nažalost, prvi je obranio, drugi nije, ali tako je ispalo.

Petre, kako ste se osjećali nakon gola Englezima?

- Emocije su me preplavile, nisam plakao, ali sam bio jako sretan. Zabio sam gol za izjednačenje u takvoj utakmici, ali sam nakon utakmice bio tužan, ali mi taj gol daje samopouzdanje za iduće utakmice.

Josipe, kako ste se pripremali za utakmicu kad ste znali da ćete startati?

- Ne olakšava mi to nešto previše, uvijek sam davao maksimum dok igram. Što se tiče pripreme, to mi ništa ne mijenja.

Je li vas Engleska iznenadila?

- Znali smo i prije utakmice kakvi su igrači, da su jako brzi i opasni. Vidjeli smo da su oni ispred gola ledeno hladni, da im ne treba puno šansi da zabiju. Livaković je obranio puno situacija, ali to je bilo više do njega nego do šuteva. Ne bih rekao da nisam to mogao očekivati - rekao je Stanišić.

- Znali smo da igramo protiv kvalitetne momčadi, na svim pozicijama. Nije bila posebna priprema, znali smo da moramo ući jako dobro i biti koncentrirani na svaki detalj utakmice do kraja. Dobro smo analizirali poslije, vidjeli koje greške moramo popraviti za nadolazeće utakmice - kazao je Musa.

Josipe, bivši trener Istre Krunoslav Rendulić za Panamca Josea Luisa Rodrigueza (igrao u Istri 2018., osam utakmica, jedan gol) rekao je kako je brži od zvuka. Kakva je Panama?

- Sreća pa on nije jedini koji je brz na terenu, haha, znamo na što trebamo paziti. Nijednog protivnika nismo shvaćali olako, uvijek smo davali maksimum, tako ćemo ući i u ovu utakmicu. Nebitno je li ime veliko ili malo, naš je stav za utakmicu isti. Dat ćemo sve od sebe i, naravno, ići po pobjedu.

Petre, kakvu utakmicu očekujete, kakva će biti vaša uloga?

- Važno je da radiš za momčad, pomažeš obrambeno i napadački, biti spreman u svakoj napadačkoj situaciji, bit će ih više nego u prvoj utakmici. Biti spreman i na raspolaganju, nas je tu 26, svi imamo istu želju. Radimo dobro, svi su spremni i vidjet ćemo.

Petre, što znači vidjeti toliku podršku navijača u Dallasu, a i u Torontu, gdje žive mnogi Hrvati?

- Možemo samo biti spremni što imamo takve navijače diljem svijeta. Želimo im se odužiti na terenu, dati maksimum, učiniti ih sretnima i ponosnima. To nam daje dodatan motiv da budemo što bolji.

Petre, koliko ste puta pogledali gol, tu snimku?

- Nisam puno puta pogledao, možda dva, tri puta. Ne volim previše gledati golove, nego više analizirati utakmicu, što se moglo bolje napraviti.

Josipe, Modriću stiže 200. nastup za reprezentaciju, kako vam se to čini?

- Što još reći o Luki? Svi znamo kakav je on igrač, ta brojka od 200 nastupa je nerealna. Od prvog dana kako sam tu, bio najbitniji dio momčadi ili ne, prema svakom je uvijek isti. Ostao je normalan uz sve te uspjehe koje je imao i koje će imati u životu. To ljudi izvan ne znaju ili ne vide. Pored nogometa, i to mi je bitno

Perišiću je asistencija Musi bila 19. gol ili asistencija na velikim natjecanjima, Mandžukić je na 11. Petre, kako ste vidjeli tu njegovu akciju kod gola?

- Nakon Luke, on je najveći igrač u povijesti Hrvatske. Puno nam znači za momčad, takvu kvalitetu, karakter i osobnost imati kraj sebe je privilegija. Vidio sam da utrčava iza zadnje linije, gledao gdje bi se mogla odbiti, ali dobio je skok i spustio je točno tamo gdje sam bio slobodan, tako je došlo do gola.

Josipe, Perišić nije bio pravi u Njemačkoj zbog oporavka od loma. Je li ovakvo njegovo izdanje sad veliki plus?

- Falio nam je prije dvije godine ovakav. Njegove brojke pričaju za sebe. On živi za nogomet i reprezentaciju, daje se na terenu i uvijek se želi dodatno dati. On je možda najviše dao u ključnim trenucima u reprezentaciji.