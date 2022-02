U utorak navečer to je bila predstava za navijače, koji su je, štoviše, i organizirali svojim dolaskom u velikom broju, a dan kasnije na redu su i mediji. Osijek je službeno predstavio Kristijana Lovrića, najveće pojačanje i kapitalca zimskog prijelaznog roka.

Uživo iz Osijeka:

Lovrić je za Osijek potpisao u zadnjim satima istoga, ugovor je na četiri i pol godine, njegova plaća bit će 300.000 eura godišnje, a Gorica će dobiti oko dva milijuna eura. Dojam je da su svi zadovoljni tim poslom, najviše Lovrić koji je promijenio sredinu, a nova mu priredila spektakularan doček.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček Lovrića u Osijeku

- Ni u najluđim snovima nisam očekivao da će to tako izgledati. Bilo je dosta neizvjesnosti od samog jutra, na iglama smo bili, hoće li Gorica pristati. Osjetio sam u sebi da je to to, da to tako mora biti. Ljudi koji rade sa mnom, moj menadžer, žena, svi smo osjetili da je pravi trenutak da dođem. Kad su javili da dolazim, to je bilo ispunjenje mog sna - rekao je uvodno Lovrić.

- Bez obzira na ponude iz inozemstva i Hrvatske, Osijek je bio moj prvi izbor, to znaju svi. Osjetio sam toplinu ovdje u Osijeku, moja je žena igrala prije godinu dana i kada sam dolazio, ljudi su bili srdačni i s oduševljenjem pričali sa mnom. Osjetio sam da je to pravi izbor, a od dočeka još nisam došao k sebi. A o klubu ne moram trošiti riječi, vidi se po rezultatima, bori se za oba trofeja, a trener Bjelica je daleko najbolji u Hrvatskoj.

Osijek je mogao dovesti Lovrića i prije nekoliko godina, ali nije se ostvarilo.

- Tada su imali razloga da me ne dovedu, ne ljutim se, nije se ostvarilo. Sada jest i to u najljepšem trenutku za mene jer je Osijek narastao puno u svim poljima - rekao je novi ofenzivac Osijeka.

- Naravno da me raduje jer sam došao u klub koji ima podjednako kvalitetne igrače i tu je konkurencija veća i ja moram biti bolji. Obrana? Poradio sam i još ću, došao sam u klub s ambicijama za trofeje, a možemo ih osvajati kao smo svi kao jedan. Mislim da će prilagodba s obje strane proći brzo.

Protiv koga vam je iz Osijeka dosad bilo najteže igrati?

- Dok je bio tu Igor Silva, protiv njega. Njega prođeš, a on se vrati. Ali sada Škorić, on ide 400 posto u svakoj utakmici.