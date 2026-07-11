UŽIVO Pavić i Arevalo love titulu na Wimbledonu. Izgubili 1. set

Nakon dvije godine pauze od najvećih trofeja, Mate Pavić (33) opet igra meč za Grand Slam titulu. Sa suigračem iz Salvadora, Marcelom Arevalom, bori se za titulu na Wimbledonu protiv Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena.

UŽIVO: Pavić/Arevalo - Heliovaara/Patten 0-1 (3-2, 6-7 (4))

Meč je počeo u 14 sati po hrvatskom vremenu, a finsko-britanski par prvi je servirao. Iako su Pavić i njegov partner osvojili nekoliko poena, nisu došli do prilike za break.

Bila je to priča prve polovice prvog seta. Naime, u prvih sedam gemova nijedan par nije imao priliku za break, oba su jako dobro čuvala servis.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Manjih je problema imao Pavić na servis gemu pri rezultatu od 4-3. Imao je dvostruku grešku na servisu. Ipak, bio je to samo slabiji trenutak za Hrvata, jer je ubrzo ispalio as i zatim dominantno sa svojim partnerom izjednačio na 4-4 u gemovima. Međutim, ni Heliovaara nije popustio, pa je tako s Pattenom uskoro poveo 5-4.

A u ostatku seta gledali smo nastavak istog filma. Oba su para bila kirurški precizna u obrani svojeg servisa, baš nitko nije htio popustiti i dozvoliti protivniku priliku za prednost. Visoka razina tenisa u prvom setu, stoga nije ni čudo što je o njegovom pobjedniku odlučivao tie-break.

Tamo, nažalost, Hrvat i njegov partner nisu imali puno sreće i uspjeha. Heliovaara i Patten uzeli su 'mini-break' pri rezultatu od 1-1 i sačuvali, a zatim i povećali vodstvo do kraja tie-breaka, kojeg su osvojili sa 7-4 i time poveli na 1-0 u setovima.

U drugom setu, i jedni i drugi dominiraju servisom, Arevalo i Pavić sigurno su otvorili svoj servis, a Heliovaara i Patten odgovorili istom mjerom za izjednačenje.