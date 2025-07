UŽIVO Petković odgovara na pitanja brojnih navijača: Nisam uvijek živio baš sportski...

Bruno Petković po prvi je put nakon odlaska iz Dinama progovorio za medije. U podcastu dugom gotovo dva sata dotaknuli su se raznih tema: odlaska u Kocaelispor, razgovora sa Zvonimirom Bobanom, promjena u kadru, odnosa senatora s mlađim igračima te planova za budućnost. Tekstualnu prepisku onoga što je rekao možete pročitati OVDJE.

Zašto niste ranije otišli iz Dinama?

- Sanjao kao dijete o velikim klubovima iz liga 'petice'. Možda sam i mogao više. Bilo je dosta popratnih problema. Imao sam puno ponuda iz liga 'petice'. Bila su i dva-tri top kluba, neki upiti... Nisam htio u klubove sa sredine iz liga 'petice', jer sam se u Dinamu navikao boriti za trofeje, uvijek biti na vrhu. Htio sam, želio, jesam. Nije mi žao jer je u Dinamu bilo super.

Livaja i ja u istoj momčadi?

- Igrali bismo sigurno lijep nogomet. Bilo bi top poteza. Bi li bilo teže našoj ili protivničkoj obrani? Morali bismo se Livaja i ja potruditi, ha, ha.

Najdraži trener Bjelica?

- To je jako nezahvalna pozicija. Treba uvijek vremena svakom treneru da nešto posloži. Đalović je osvojio prvenstvo, a ljetos popio pet komada protiv Olimpije i ispao iz Europe. Naši treneri nemaju luksuz i vrijeme. Neno nije imao u drugom mandatu u Dinamo dovoljno vremena. Imali smo jako dobar odnos. U prvom mandatu me i više školovao jer sam bio mlađi. Nisam baš živio sportski, da kažem to tako. Bilo je mladenačkih rijeka. Školovao me dosta. Naplaćao sam se kazni, bio sam neodgovoran, klinac, ali sam s vremenom to popravio.StartFragment

Detaljnije?

- Najveću štetu sam radio sam sebi. Naslušali smo se svi kvartovskih priča. Da je nekog spriječila ozljeda, nekog menadžer... Na kraju svatko otprilike završi gdje je zaslužio. Ja možda nisam zaslužio završiti u Realu.

Jeste li bili za smjenu Jakirovića nakon 9-2 poraza od Bayerna?

- Ne, ne može trenera definirati jedan rezultat. Ljudi misle da mi smjenjujemo trenere i da ih stavljamo, nije tako.

Kako vam je bilo u Dinamu raditi s trenerom Bišćanom?

- Imali smo turbulentan odnos. Nekad se nisam uklapao u njegove vizije. A on je momak po PS-u. On je odličan trener, a, iskreno, nismo se slagali. Nakon ispadanja od AEK-a u kvalifikacijama za Ligu prvaka ušao je u svlačionicu i rekao da je to njegov poraz. To treneri rijetko rade. Dobio je otkaz. Zvao sam ga da mu se zahvalim što je stao iza nas, ali nije mi se javio.

Zoran Mamić, Ante Čačić?

- Zoran je vrlo dobar trener. Čajo? Nismo se uvijek slagali. Davao nam je mirnoću. U jednoj utakmici gubili smo na poluvremenu, a on je ušao u svlačionicu i onim svojim glasom rekao: "Pa, dečki, kaj, zabit ćete im u drugom poluvremenu pet komada". Pa okreneš utakmicu... Pobijedili smo pod njim u Chelsea. Da smo pod njim igrali otvorenije, možda ne bismo bolje prošli.

Damir Krznar?

- Došao iz nezahvalne pozicije, bio je Zokijev pomoćnik. Kao pomoćni, uvijek si dobar s igračima, a onda postaneš glavni trener i moraš nametnuti autoritet. Zna nogomet od a do ž. Sandro Perković mu je sličan. Zna puno o nogometu, ali je i igračima govorio sve u lice. Odlična osoba i može napraviti karijeru kao trener.

Fabio Cannavaro?

- Profesionalac, bez obzira što ima "laganini" nastup. Tjerao nas je da budemo profesionalci, možda je pretjerao s tim vaganjem, prehranom... Treninzi su bili teški... Možda da je imao više vremena..., da svoj način viđenja nogometa i svega nametne... Da je bio od početka sezone, možda bi bilo drugačije. Imao sam dobar odnos s njim. Pojavljivale su se priče da nisam dolazio na treninge... Gluposti.

Koji je Dinamo najjači u povijesti?

- Lani smo imali strašnu ekipu pa nismo napravili uspjeh. Nezahvalno je uspoređivati generacije.

Da su prošle sezone treneri ostali Jakirović ili Bjelica, bi li Dinamo osvojio naslov?

- Teško je reći. Ali mislim da bi rezultati bili bolji.

Hoćete li biti trener?

- Još igram. Biti trener jako je težak posao, vidjet ćemo.

Koji vam je suigrač najviše falio kad je otišao iz Dinama?

- Ademi kad je otišao u Kinu. Pa Oršić, s kojim sam se najbolje nadopunjavao.

Budući da ste iz Metkovića, najdraži rukometaš?

- Ivano Balić, volio bih ga upoznati.

Hoćete li nekad nastupiti na Kutiji šibica?

- Zašto ne? Mogao bih se jednom pojaviti.

Mišljenje o Edinu Džeki?

- Jako dobar lik, imao sam ga priliku upoznati. Sjajan čovjek, profesionalac. Kao nogometaš, gdje god je igrao, napravio top stvari. U Njemačkoj, Italiji, Engleskoj, Turskoj, sad opet Italiji, svaka mu čast.

Žalite li što ste kao dijete otišli u Italiju?

- Nisam imao B opciju, ne dolazim iz imućne obitelji. Grizeš, trudiš se da uspiješ...

