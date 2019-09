UŽIVO Poirier u Abu Dhabiju lovi prvi Khabibov poraz ikada

POPIS BORBI GLAVNOG PROGRAMA

Main event UFC-a 242:

Khabib Nurmagomedov (c) vs. Dustin Poirier (ic)// (laka kategorija, 70 kg; 5x5min)

Edson Barboza vs. Paul Felder// (laka kategorija, 70 kg; 3x5min)

Islam Makačev vs. Davi Ramos// (laka kategorija, 70 kg; 3x5min)

Curtis Blaydes vs. Šamil Abdurahimov// (teška kategorija, do 120kg; 3x5min)

Mairbek Taisumov vs. Diego Ferreira(( (laka kategorija, 70 kg; 3x5min)