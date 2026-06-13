Marco Pašalić: Engleska je sjajna ekipa, bit ćemo spremni. Pongračić: Kane je najbolji...

Hrvatska nogometna reprezentacija svaki put za dlaku izbjegne nevrijeme na treningu pa za sada sve teče kako je zamišljeno. Radi se na taktici za Englesku i na fizičkoj spremi, a igrači su se već prilagodili na vremenske uvjete. Utakmica s Engleskoj igra se u srijedu, 17. lipnja, na stadionu u Dallasu te je to jedna od najboljih utakmica prvog kola. Kako napreduju treninzi s javnosti će na press konferenciji podijeliti Marin Pongračić i Marco Pašalić, a pressica će biti održana sat vremena ranije nego što je bila praksa do sada.

Puno se priča o obrani. Kako to ima utjecaj na Vas?

- Naravno daa će nam to biti bitno. Konkurencija među nama u reprezentaciji je pozitivna, imamo dobre odnose i natječemo se, tako da je sve uredu.

Treba li strahovati od nevremena?

- To je u Americi normalno. Imao sam taj slučaj u Orlandu, trebala je utakmica krenuti u 19.30, krenula je tri sata kasnije i vratio sam se u četiri ujutro doma. Malo ti to poremeti ritam, ali dobro - rekao je Pašalić.

Pitanje za Pašalića. Vi ste uz Musu, jedni od dvojice reprezentativaca iz SAD-a. Bili ste na Euru prije dvije godine, ali u manjoj ulozi. Jeste li spremni imati važniju ulogu na ovom prvenstvu?

- Nemam očekivanja da moram igrati, to izbornik odlučuje. Na meni je da radim, dat ću sve od sebe, takav sam igrač, takva sam osoba. Mislim da sam napravio veliki iskorak kad sam prešao u MLS. Naučio sam igrati novu poziciju, između linija i to mi je puno pomoglo u mojoj igri. Moram zahvaliti treneru Orlanda, on mi je puno pomogao.

Marine, koji je recept za zaustaviti Harryja Kanea?

- On igra sjajan nogomet, smatram ga jednim od najboljih igrača svijeta. Najvažniji je kolektiv, tako ćemo ga zaustaviti. Engleska ima puno dobrih individualaca - Gordon, Saka, Bellingham... Moramo se dobro postaviti i biti skoncentrirani.

Marco, ti igraš u Orlandu, jel se osjećaš kao kod kuće sada?

- Da, navikao sam se na vremenske razlike i to sve. Razumijem da to nije slučaj kod svakog, meni je to lakše palo jer sam bio motiviran vratiti se u reprezentaciju. Sretan sam što je Svjetsko prvenstvo u Americi.

Jesu li dosadašnji uspjesi Hrvatske na prvenstvima pritisak ili motivcija?

- Ne moramo ići s pritiskom. Osjetili smo kako je to napraviti uspjeh, a to želimo i sad. Moramo biti ponizni i koncentrirati se na ono što je pred nama. Idemo utakmicu po utakmicu, cilj je igrati što bolje uz što bolji rezultat. Fokus je na sadašnjosti.

Pitanje za Marina. Luka Vušković je imao sjajnu sezonu, što misliš o njemu i o tome što je u reprezentaciji?

- Popratio sam to iz medija, mislim da je zaslužio biti u reprezentaciji. Igra nevjerojatno za svoje godine i nadam se da će još više napredovati u karijeri. Ima sjajno samopouzdanje za svoje godine, što je odlično.

Obojica ste iz dijaspore, a navijači su oduševljeni što je Hrvatska došla u Ameriku.

- Roditelji su mi iz Hrvatske, odrasli smo u Americi, a ja sam se 2023. vratio u Hrvatsku što mi je bilo jako bitno - rekao je Pašalić.ž

Kako vidite repezentaciju Engleske?

Pašalić: Engleska je dobra ekipa, bit ćemo spremni, ali ponavljam, ne volim velike najave.