Kotarski poslao jasnu poruku Daliću: Zaslužio sam priliku braniti barem protiv Gibraltara!

Spreman sam u svakom trenutku preuzeti odgovornost Dominika Livakovića, odlučne su riječi njegovog imenjaka Dominika Kotarskog (25), koji se nada kako će mu izbornik Zlatko Dalić uskoro pokazati povjerenje i staviti ispred mreže hrvatske nogometne reprezentacije.

Kotarski je posljednjih godina ponajbolji hrvatski golman. Proveo je tri godine u PAOK-u gdje je evidentno napravio iskorak, a ljetos je napravio transfer u danski Kopenhagen za pet milijuna eura. Ipak, u reprezentaciji još nije dočekao pravu šansu.

Debitirao je u neslužbenoj utakmici protiv Egipta na prijateljskom turniru u ožujku 2024. godine, a jedini službeni nastup bio mu je protiv Škotske u Ligi nacija. S obzirom na to kako Livaković ne brani ni u novom klubu, Gironi, a Ivica Ivušić baš i nije u sjajnoj formi, postavlja se logično pitanje... Je li vrijeme da Dalić napravi promjenu na golu i pokaže povjerenje Kotarskom?

- Ja sam spreman u svakom trenutku preuzeti tu odgovornost. Pokazujem to svojim nastupima, svojom prisutnošću i s time što standardno branim i napredujem u svim klubovima kroz protekle godine - rekao je "vatreni" u razgovoru za Sportske novosti.

Kotarski je u svojoj izjavi bio vrlo samouvjeren, a smatra kako je barem zaslužio priliku protiv reprezentacija slabijeg kalibra...

- S 25 godina mislim da imam pozamašno iskustvo igranja odlučujućih i velikih utakmica u Europi i u nacionalnim prvenstvima te ne vidim nikakav problem u tome. Svjestan sam trenutne situacije u reprezentaciji, ali smatram da sam svojim izvedbama pokazao, i uz dužno poštovanje, zaslužio priliku barem u utakmicama protiv protivnika kalibra Gibraltara, Farskih otoka i Crne Gore, kako bi na takvim susretima pokazao da se na mene može računati i u dvobojima s puno većim ulogom.

Hrvatski golman poslao je vrlo jasnu i očitu poruku izborniku Daliću...

- Mislim da na svakoj poziciji treba postojati kvalitetna konkurencija, kako u klubu tako i u reprezentaciji. To nas tjera da svatko ide preko granica, kako bi se izborio za svoje mjesto.