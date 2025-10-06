Obavijesti

Kotarski poslao jasnu poruku Daliću: Zaslužio sam priliku braniti barem protiv Gibraltara!

Foto: Andrew Milligan

S 25 godina mislim da imam pozamašno iskustvo igranja odlučujućih i velikih utakmica u Europi i u nacionalnim prvenstvima te ne vidim nikakav problem u tome, poručio je Kotarski u svojoj 'kandidaturi' za gol Hrvatske

Spreman sam u svakom trenutku preuzeti odgovornost Dominika Livakovića, odlučne su riječi njegovog imenjaka Dominika Kotarskog (25), koji se nada kako će mu izbornik Zlatko Dalić uskoro pokazati povjerenje i staviti ispred mreže hrvatske nogometne reprezentacije.

Kotarski je posljednjih godina ponajbolji hrvatski golman. Proveo je tri godine u PAOK-u gdje je evidentno napravio iskorak, a ljetos je napravio transfer u danski Kopenhagen za pet milijuna eura. Ipak, u reprezentaciji još nije dočekao pravu šansu.

Zagreb: Igrači i stože hrvatske nogometne reprezetacije dolaze na stadio Maksimir
Zagreb: Igrači i stože hrvatske nogometne reprezetacije dolaze na stadio Maksimir | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Debitirao je u neslužbenoj utakmici protiv Egipta na prijateljskom turniru u ožujku 2024. godine, a jedini službeni nastup bio mu je protiv Škotske u Ligi nacija. S obzirom na to kako Livaković ne brani ni u novom klubu, Gironi, a Ivica Ivušić baš i nije u sjajnoj formi, postavlja se logično pitanje... Je li vrijeme da Dalić napravi promjenu na golu i pokaže povjerenje Kotarskom?

ZAKOVAN NA KLUPI Španjolci: Livaković spreman na radikalan potez, i dalje ne brani
Španjolci: Livaković spreman na radikalan potez, i dalje ne brani

- Ja sam spreman u svakom trenutku preuzeti tu odgovornost. Pokazujem to svojim nastupima, svojom prisutnošću i s time što standardno branim i napredujem u svim klubovima kroz protekle godine - rekao je "vatreni" u razgovoru za Sportske novosti.

FC Copenhagen - Bayer Leverkusen
Foto: Christian Charisius/DPA

Kotarski je u svojoj izjavi bio vrlo samouvjeren, a smatra kako je barem zaslužio priliku protiv reprezentacija slabijeg kalibra...

LIGA PRVAKA Kotarski sjajno branio, ali je Kopenhagen ispustio pobjedu. Club Brugge deklasirao Monaco
Kotarski sjajno branio, ali je Kopenhagen ispustio pobjedu. Club Brugge deklasirao Monaco

- S 25 godina mislim da imam pozamašno iskustvo igranja odlučujućih i velikih utakmica u Europi i u nacionalnim prvenstvima te ne vidim nikakav problem u tome. Svjestan sam trenutne situacije u reprezentaciji, ali smatram da sam svojim izvedbama pokazao, i uz dužno poštovanje, zaslužio priliku barem u utakmicama protiv protivnika kalibra Gibraltara, Farskih otoka i Crne Gore, kako bi na takvim susretima pokazao da se na mene može računati i u dvobojima s puno većim ulogom. 

Glasgow: Hrvatska i Škotska susreli se u 5. kolu Lige nacija
Foto: Andrew Milligan

Hrvatski golman poslao je vrlo jasnu i očitu poruku izborniku Daliću...

PROBLEMI ZA DALIĆA? Girona pobijedila Valenciju, Livaković opet ostao na klupi...
Girona pobijedila Valenciju, Livaković opet ostao na klupi...

- Mislim da na svakoj poziciji treba postojati kvalitetna konkurencija, kako u klubu tako i u reprezentaciji. To nas tjera da svatko ide preko granica, kako bi se izborio za svoje mjesto.

