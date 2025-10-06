Obavijesti

Veličanstvenih osam godina: Dalić će u Pragu po 100. put voditi hrvatsku reprezentaciju!

Veličanstvenih osam godina: Dalić će u Pragu po 100. put voditi hrvatsku reprezentaciju!
Hrvatski izbornik dočekat će i osmu godišnjicu na klupi reprezentacije s kojom je u dosadašnjem periodu pisao povijest i osvojio tri velike medalje. Vatreni put započeo je 7. listopada 2017. u Kijevu

Zlatko Dalić u utorak će napuniti osam godina otkako je preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Cijela je priča započela 7. listopada 2017. godine u dalekom, pomalo hladnom Kijevu. Anti Čačiću presudio je remi (1-1) s Finskom na Rujevici dan ranije, a iste su se večeri čelnici HNS-a odlučili za promjene. Bilo je to čudno vrijeme, svi željeni kandidati bili su zaposleni, imali angažmane u nekim sredinima, pa se Davor Šuker pomalo iznenađujuće odlučio za Zlatka Dalića.

