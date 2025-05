Dalić: Banja Luka i Bačka Topola igraju Europu, a HNL klubova nema nigdje. E, to je mjerilo!

Klupska sezona u Hrvatskoj i Europi na samom je završetku, a prije odlaska na godišnje odmore, hrvatski nogometaši još će jednom odjenuti dres "vatrenih", koji će u lipnju krenuti na put prema Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Tim se povodom izbornik Hrvatske Zlatko Dalić obratio javnosti danas, u petak, na Rujevici.

- Čestitam Rijeci na osvojenom Kupu i dvostrukoj kruni. A Hrvatska kreće na put prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine, od prvog popisa otpao je Mateo Kovačić, ostali dečki su tu izuzev Livakovića i Marca Pašalića koji imaju utakmice te Budimira koji će se priključiti. Termin utakmice nije lagan, klupska sezona je završila, ali moramo biti jako ozbiljni. Samo prvoplasirani prolazi dalje - rekao je Dalić u uvodu.

Kakvo je stanje s Kovačićem?

- Vuče jednu ozljedu već neko vrijeme, zbog toga je propustio finale FA kupa sa Cityjem. Riječ je o peti, tetivi. Zajedno s klubom odlučio je otići na operaciju, a trebao bi izostati oko tri mjeseca.

O nadolazećim utakmicama...

- Jako je nezgodan termin ovaj u lipnju. I u prošlosti pamtimo da Hrvatska ponekad nije najbolje izgledala u tim utakmicama. Ali dečki su svjesni koliko je bitno ovo natjecanje, termin nam ne može biti izgovor, znamo koji je cilj, a to je Svjetsko prvenstvo.

Što vam je rekao Luka Modrić?

- Bila mi je privilegija biti u Madridu, Luka je dobio veliko priznanje od kluba i navijača. Meni je bilo fascinantno kada sam vidio što je taj čovjek sve osvojio u karijeri kada je Real poredao sve njegove trofeje. Ali me još više divi njegova želja i glad za nogometom, vjerujem da je SP njegov najveći cilj sada. Luka će dati svoj maksimum, a mi mu moramo biti podrška. Luka zna svoj put i nikoga ne traži privilegije. On je mogao doći za pet dana u reprezentaciju, ali je tu od prvog dana i to dovoljno govori o njemu.

Gdje bi mogao nastaviti karijeru?

- Bit će ponuda i imat će jako veliki izbor. Poznavajući njega, ne sumnjam da će dobro odlučiti. Ali o tome on mora razgovarati sa svojom obitelji.

Hoće li Fruk više igrati s obzirom na nema Kovačića?

- Osvojio je Kup i HNL, to govori kakvu je imao sezonu. Pokušat ćemo rotirati igrače, pogotovo protiv Gibraltara. Nadam se da će mnogi dobiti priliku, Fruk je zaslužio svoj poziv u reprezentaciju.

Zaslužuje li Rijeka više reprezentativaca?

- Tu je nekoliko igrača koji konkuriraju, Niko Janković, Radeljić i još igrača, ali konkurencija je jaka. Treba pohvaliti cijelu Rijeku, kako su igrali i osvojili trofeje.

Što mislite o završenoj sezoni HNL-a?

- Moja je briga reprezentacija. Sezona HNL-a bila je dobra i interesantna, ali ću ponoviti, mjerilo je Europa. Možemo pričati o sjajnoj ligi, ali gdje smo u Europi? Banja Luka, Bačka Topola igraju, a nas nema nigdje. Uz Rijeku, mislim kako je najviše pohvala zaslužio Varaždin, koji ima istu takvu klupsku politiku, prodao je igrače, a izborio Europu.

Možete li autoritetom utjecati na neke procese u hrvatskom nogometu?

- Mislim da hrvatska reprezentacija utječe maksimalno na prilike hrvatskog nogometa. To je put i motiv svima drugima, igrači vide da kroz hrvatsku ligu mogu doći do reprezentacije. Nažalost, već danas se piše da odlazi 50 igrača. Čim netko napravi dobru sezonu, otići će jer mora da bi klub preživio. To je ta priča, financiranje, infrastruktura. Neće ni Rijeka ostati u kompletnom sastavu, neće nitko. Svi će otići koji mogu otići, a mi ćemo dovesti stranca kojeg nitko neće. Što smo napravili? Ništa. Ali dobro, nećemo više o hrvatskoj ligi, imamo mi Gibraltar.

U kakvom su stanju dinamovci Petar Sučić i Martin Baturina?

Njihova sezona u klubu je bila kakva je bila. Sučić se vratio nakon ozljede i bio sve bolji. Baturina mora bolje i kvalitetnije, on je vrhunski talent i vrhunski igrač. Mora imati veći kontinuitet i igrati cijele utakmice. On košta velike novce i u reprezentaciji igra zaista dobro. Od njih očekujem još više jer to mogu.

Kako komentirate sezonu Ante Budimira?

- Velika je stvar što je među najboljim strijelcima lige uz Mbappéa i Lewandowskog. Svaka mu čast, vratio se u reprezentaciju dobrim igrama, samo pohvale imam za Antu, koji šuti i radi svoj posao.

Poziv je dobio i Luka Vušković, možemo li ga očekivati na terenu?

- On je veliki potencijal i talent, jako je dobar nogometaš i pred njime je još puno rada. Dobro će mu doći ovo iskustvo s reprezentacijom, u njemu vidimo talenta koji bi 15 godina mogao biti dio reprezentacije. Mislim da je sada pravo vrijeme da ga lagano priključimo.

Hrvatski napadači u sjajnoj su formi, kako to komentirate?

Zato su i pozvani. Samo Budimir igra klasičnog napadača od njih, ali svaka im čast, zabili su puno golova. To me veseli, imamo igrače u formi, to će nam trebati.