Bilić: Sutra je ogroman susret koji moramo vrlo respektirati. Stanišić: Tuchel je vrlo efektivan

Hrvatska i Engleska će u subotu od 18 sati na Rujevici odmjeriti snage u sklopu 3. kola Lige nacija. Hrvatska je u prva dva kola pobijedila Češku i izgubila od Španjolske, a Englezi su imali identičan učinak. Izbornik Bilić i 'vatreni' Stanišić obratit će se medijima uoči susreta na presici.

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Pokretanje videa... VIDEO Trening 'vatrenih' na Rujevici | Video: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi je na pitanja odgovarao Josip Stanišić.

Trener Thomas Tuchel vas je zbilja nahvalio na konferenciji za medije. Vi ste s njim surađivali u Bayernu. Možete li nam reći nešto o tome kako vodi momčadi i što bi se sutra moglo očekivati od Engleske?

- Engleska nam je relativno poznata. Već je ljetos pokazala da je jako ozbiljna i kvalitetna momčad, tako da o njima možemo pričati do sutra.

- Što se Tuchela tiče, maloprije sam rekao da je jako dobar trener. Imao sam ga nekoliko mjeseci i stvarno se vidjelo da poznaje nogomet. Rekao bih da igra dosta jednostavan nogomet, ništa prekomplicirano, iako možda na terenu ponekad tako izgleda. Sve je zapravo vrlo jednostavno, ali efektivno.

- U tih nekoliko mjeseci dosta sam naučio od njega. To se vidi i po njegovoj karijeri, gdje je sve radio i koliko je trofeja osvojio. Gdje god je bio, napredovao je i on i momčad. Stvarno o njemu mogu govoriti samo pozitivno.

Je li sve uredu s vašim zdravljem? Engleze svi nekako poistovjećujemo s Harryjem Kaneom, jednim od najboljih igrača svijeta i vašim suigračem. Što biste rekli svojim kolegama iz obrane, kako ga zaustaviti? I još, s obzirom na to da je glasanje za Zlatnu loptu velika tema, biste li glasali za njega?

- Možda bih rekao jednostavno da, gdje god je lopta, uvijek treba gledati gdje je on. Na kraju će lopta možda doći do njega, a njemu treba samo pola sekunde, možda ni toliko, da zabije gol. On točno zna gdje lopta treba ići.

- Zato je možda najvažnije da, neovisno o tome gdje je lopta, uvijek pratiš i gdje je on, gdje se nalazi i kako se kreće. Jednostavno zna u kojem trenutku mora biti na kojem mjestu da dobije loptu i zabije gol. I da, glasao bih za Kanea za Zlatnu loptu.

Luka Vušković rekao je da očekuje drugačiju utakmicu od one u Dallasu zbog drugačijeg sustava.

- Svaka utakmica je drugačija. U Dallasu smo igrali s trojicom, petoricom pa će s taktičke strane biti drugačije. Nebitno igramo li s tri ili četiri, moramo odigrati onako kako izbornik želi da igramo. Na takvim utakmicama kad ima toliko kvalitete na obje strane treba malo i sreće i strasti. Jedna-dvije situacije mogu riješiti utakmicu.

Kako će biti igrati bez navijača?

- Za mene neće imati utjecaja. Možda bi veći utjecaj imalo na Engleze da dođu i čuju naše navijače koji nas nose kroz ovakve utakmice. Ali naravno da svi više vole igrati pred navijačima,

Kakav je utjecaj imao novi izbornik Slaven Bilić na vas?

- Vidi se da ima malo drugačiju ideju igre, vidi se da igramo malo drugačije i vidi se iskustvo. Vidi se da je naučio što treba i na terenu i u životu. Jednostavno zna što je bitno, ne samo u nogometu nego i u odnosu s igračima. Mislim da je to zasad možda i najvažnija stvar koju je donio.

Nakon Stanišića na red za odgovaranje novinarima došao je izbornik.

Što očekivati sutra?

- Vratili smo se kući. U dobrom smo raspoloženju i stanju, neki igrači poput Baturine imali su kratku virozu. Ni Stanišić nije trenirao dva dana prije Španjolske. Nije se prenijelo previše na druge igrače, tu smo prošli dobro.

Osim polufinala 2018., Englezi nas ne pamte dobro ni po 2007.?

- Nije mi to u glavi. Nema smisla voditi brigu o tome. Bilo je drugo vrijeme, druga utakmica, drugi igrači.

Kakvu Hrvatsku želite sutra?

- Naš plan uoči okupljanja bio je što bolji rezultat i da dobijemo odgovore na neka pitanja. Tako se i ponašamo. Sutra imamo veliku utakmicu. Svaki puta kad smo ostvarili rezultat protiv velikog protivnika morali smo odigrati kompletnu utakmicu, ne savršenu. Engleska im dijelove igre u kojima nam je superiornija, ali imamo i mi dijelove u kojima smo u prednosti. U svakoj velikoj utakmici morali smo biti kompaktni, ginuti jedni za druge i kad uzmemo loptu raširiti ih. Tako je uvijek bilo i to nam treba i sutra.

Što mislite o kazni za Manchester City?

- Sutra se igra ogromna utakmica koju treba respektirati. Ja sam to pogledao, ali nisam ulazio duboko niti imam vremena i volje baviti si time. To nije dobro za nogomet, žao mi je što se to dogodilo.

Je li Engleska za vas najposebnija utakmica?

- Nisam razmišljao o tom pitanju. Nije, ali spada u taj rang. Nije mi ništa drukčije nego protiv Španjolske. Osjećaš odgovornost i čast, naravno da utakmica protiv San Marina nije poput nje, no ne bih rekao da je ispred reprezentacija poput Brazila i Španjolske.