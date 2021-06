Hrvatska još nikad nije podbacila na nekom natjecanja dok je bila u skupini "D". Sada smo ju otvorili porazom od Engleske 1-0 na velebnom Wembleyju. Prolazili smo je na Europskim prvenstvima 1996. u Engleskoj i Francuskoj 2016., oba smo puta srušili Turke s 1-0, dok smo na SP-u u Rusiji slavili protiv Nigerije.

Englezi su bili favoriti, a to su pokazali i na terenu. Nizali su prilike pred golom Dominika Livakovića koji može biti sretan, a i svi ostali, što je samo jednom vadio loptu iz svoje mreže, u 57. kada je Sterling pobjegao obrani i rutinski zabio.

'Vatreni' nisu pokazali onu borbenost, ono htijenje kakvo nas je krasilo u Rusiji prije tri godine. Možda je i vrijeme da prestanemo pričati o toj Rusiji. Ne trebamo ju zaboraviti, to je povijesno srebro koje možda nikad ne ponovimo, ali kao što i mnogi to govore "to je bila druga momčad".

Pobjeda na Hampden Parku protiv Češke u petak (18. lipnja) je 'pod mus'.

- Čestitke Englezima na pobjedi, ali i našim dečkima. Teška utakmica, teško vrijeme, sparno. Očekivano, morali smo izdržati 20 minuta pritisak, držali nulu. Poslije toga koliko-toliko držali smo kontrolu - rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT.

- Dogodila se ta jedna greška o kojoj smo sedam dana pričali da ne izlazimo s pozicije, oni su ušli u prostor i zabili. To me ljuti. Muška utakmica, a premalo smo napravili prema naprijed. Idemo dalje - dodao je.

Hrvatska je bila jalova u napadu.

- Nije to bilo s naše strane izrađeno ni kvalitetno koliko bi trebalo. Ali igramo protiv Engleza koji su strašna momčad i većinu vremena bili smo ravnopravni, ali nismo bili konkretni. Ali ovo me ohrabruje i bit će bolje u budućnosti - svjestan je izbornik.

Progovorio je i o mladom Gvardiolu od prve minute i Rebiću u vrhu napada.

- Gvardiol je odigrao kvalitetno, s Rebićem smo htjeli dobiti dubinu... Sve je to bilo dobro, ali nedovoljno. Jedna greška nas je koštala, ali moramo ići dalje prema ove dvije utakmice koje su pred nama i ostvariti cilj, ići u drugu fazu - kaže Dalić.