UŽIVO Gattuso najavio Dinamo: 'Ovo je ključna utakmica, ali tek prvo od finala koja nam dolaze'

Situacija u Hajduku nije bajna. Splitski je klub bez pobjede u posljednje četiri ligaške utakmice (dva poraza, dva remija), a u 33. kolu HNL-a "bili" će ugostiti Dinamo u vječnom derbiju na Poljudu. U tri ovosezonska derbija Hajduk je ostvario dvije pobjede, a veliki rivali su u posljednjoj utakmici na Maksimiru podijelili bodove nakon što je utakmica završila 2-2.

Četiri utakmice tri crvena kartona, je li to 'urota' protiv Hajduka?

- To su naše pogreške, nisu to urote. Moramo biti oprezniji, dobili smo te kartone, to je naša odgovornost. Da vjerujem u urote ne bi se bavio nogometom.

Smeta li vas što se objavljuju primanja vas i igrača uoči derbija?

- Šest godina mediji pišu o mojim primanjima, ako već pišu neka napišu da ovdje zarađujem upola manje nego zadnjih pet godina...

Kako komentirate izjavu Rakitića da očekuje poziv sportskog direktora Seville, a on je u borbi za naslov prvaka?

- Svaki dan pričam s njim, on je najuključeniji u projekt ispisivanju povijesti ove sezone. Nismo pričali ni o njegovom odlasku, ni o umirovljenju, isključivo o ovoj sezoni.

Kakvog Dinama očekujete, oni moraju pobijediti a imate s njima pozitivan niz?

- Ovo je ključna utakmica, igra se za veliki ulog, ali to je jedno od finala. Nitko od uključenih ne smije izgubiti, ali ako se i dogodi još je devet bodova. Dinamo ima veliku kvalitetu, oni su navikli na velike utakmice, to sam rekao više puta da su najkvalitetnija momčad.

Do sad vas nisu uspjela pobijediti tri trenera Dinama, sada će pokušati i četvrti. Koliko je komplicirano pripremati se za derbi kad ga vodi svaki put drugi trener?

- Zadnje njihove utakmice koje smo promatrali vidjeli smo promjene, oni više dodaju loptu, više teže posjedu, manje su okomiti, ali to je i dalje momčad istih karakteristika.

Smatrate li da je nepošteno pričati o četiri utakmice bez pobjede i lošoj igri vaše momčadi u situaciji kad ste u tri igrali s igračem manje?

- Moramo poštovati sve što se govori, moramo primati kritike za to što smo prikazali, ali igrati s deset igrača nije nimalo lako. U četiri utakmice smo u dvije bili gotovo u kompletnoj minutaži s igračem manje i nismo mogli odigrati ono što smo planirali.