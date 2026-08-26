UŽIVO Stojković: Pa i protivnički igrač čudio se kako je to penal...

Luka Stojković u mikrofon HTV-a ovako je analizirao ispadanje Dinama iz Lige prvaka porazom od Vikinga u Norveškoj 3-1, ukupno 5-3.

- Jako dobro smo ušli u utakmicu, osjećali se dobro i vidjeli da možemo igrati protiv ove momčadi. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili, imali osjećaj da možemo zabiti i još pokoji gol. Boli nas taj penal koji je bio diskutabilan. Odlučili smo se u poluvremenu baciti na glavu i stisnuti, ali nažalost kaznili su nas - kazao je i nastavio:

- Jako smo dobro izgledali, ali danas ih je publika dizala, pogotovo nakon tog penala. Bili su jako agresivni. Mi smo nastavili igrati, htjeli i mogli igrati, ali to danas nije bilo dovoljno.

- Moje prilike? Pokušavao sam sve, imao sam par prilika i žao mi je što ih nisam iskoristio. Ali Bože moj, idemo dalje i okrećemo se idućim utakmicama.

- Penal? Iskreno, nisam još vidio snimku, bila je stvarno jako velika gužva. Ali čim je pao gol, protivnički igrač se začudio pa očito nije penal i velika je greška suca.

- Ništa od Lige prvaka? Dali smo sve od sebe da damo najveće europsko natjecanje, ali danas nije bio naš dan. Svejedno, igrat ćemo Europsku ligu, što je veliko natjecanje, i dati tamo sve od sebe.

Kapetan Josip Mišić ovako je rezimirao utakmicu:

- Odlično smo krenuli, izlazili i zabili taj gol. Izgledali smo baš dobro i onda primimo iz dugog auta, prekidi, što smo naglašavali gdje su jaki. Taj penal, prestrogo. Sudac kaže da je izbacio lakat i da ga je pogodila, ne znam je li ili nije. Ali nakon izjednačenja oni su preuzeli kontrolu, bili bolji i zasluženo pobijedili

Presjekli su nas golovi iz prekida, iz odbijanca. Nismo reagirali dobro, žao mi je što je tako, i žao mi je utakmice u Maksimiru. Morali smo bolje i tamo i danas. Poslije vodećeg gola morali smo umiriti utakmicu, barem do poluvremena, pa bi možda nešto drugačije bilo.

- Vikingov niz od devet pobjeda kod kuće? Doma su jako dobri, a što da kažem? Zaslužili su i ja im čestitam.

- Europska liga? Imamo ligašku fazu, mogli bismo tamo biti konkurentni kao i prošle godine. Cilj je naravno prolazak grupe pa ćemo vidjeti što dalje.

Uskoro izjave...