ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Drugo gostovanje u Ligi nacija nije proteklo po željama, "vatreni" su primili porciju. Što kažu nakon poraza od svjetskih prvaka izbornik Bilić i igrači?
ŠTO KAŽU AKTERI?
UŽIVO Prve reakcije iz Seville nakon Španjolska - Hrvatska 4-1
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Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u drugom kolu Lige nacija od Španjolske na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli. Završilo je 4-1 uz šou Laminea Yamala. "Vatreni" se vraćaju u Lijepu Našu gdje ih u subotu očekuje sudar s Englezima na Rujevici (18 sati), a potom će dočekati Španjolce na Poljudu (utorak, 20.45).
Reakcije nakon utakmice pratite u ovom članku.
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