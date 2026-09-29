Obavijesti

Sport

Komentari 19
ŠTO KAŽU AKTERI?

UŽIVO Prve reakcije iz Seville nakon Španjolska - Hrvatska 4-1

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Prve reakcije iz Seville nakon Španjolska - Hrvatska 4-1
Foto: Marcelo del Pozo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Drugo gostovanje u Ligi nacija nije proteklo po željama, "vatreni" su primili porciju. Što kažu nakon poraza od svjetskih prvaka izbornik Bilić i igrači?

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u drugom kolu Lige nacija od Španjolske na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli. Završilo je 4-1 uz šou Laminea Yamala. "Vatreni" se vraćaju u Lijepu Našu gdje ih u subotu očekuje sudar s Englezima na Rujevici (18 sati), a potom će dočekati Španjolce na Poljudu (utorak, 20.45).

Reakcije nakon utakmice pratite u ovom članku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Španjolska - Hrvatska 4-1: Furija je demonstrirala silu, prvijenac Belje, Yamal briljirao s dva gola
LIGA NACIJA

Španjolska - Hrvatska 4-1: Furija je demonstrirala silu, prvijenac Belje, Yamal briljirao s dva gola

Jednostavna i efektna akcija 'furije', koja je stisnula Hrvatsku u obrambenoj trećini, Pedri je navukao našu obranu, Yamal je utrčao na njegovo dodavanje iza zadnje linije a zatim rutinski pospremio u mrežu
FOTO Ovo rješenje za Maksimir je vodeće u neslužbenoj anketi. Evo kako izgleda iznutra
'TIHA PATNJA'

FOTO Ovo rješenje za Maksimir je vodeće u neslužbenoj anketi. Evo kako izgleda iznutra

Projekt zagrebačkog studija 3LHD nije se našao ni među pet najbolje plasiranih radova na međunarodnom natječaju
FOTO Boksačica izvadila silikone nakon 20 godina i otkrila kako izgleda: 'Sad volim svoje tijelo'
MOĆNA PORUKA

FOTO Boksačica izvadila silikone nakon 20 godina i otkrila kako izgleda: 'Sad volim svoje tijelo'

Bivša boksačica i misica Avril Mathie (39) uklonila je silikonske implantate nakon 20 godina te poručila kako napokon voli svoje prirodno tijelo. Iako su je na društvenim mrežama brutalno ismijavali zbog 'ravnih grudi'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026