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UŽIVO Prve reakcije nakon Dinamove pobjede u 96. minuti

Piše 24sata,
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UŽIVO Prve reakcije nakon Dinamove pobjede u 96. minuti
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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DINAMO - ANDERLECHT 1-0 Mario Kovačević bio je pod velikim pritiskom uoči utakmice da isporuči rezultat u Europi, i to protiv zahtjevnog suparnika. Spasio ga je Dion Drena Beljo

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Dinamo je teškom mukom na Maksimiru svladao Anderlecht 1-0 u prvoj domaćoj utakmici u Europskoj ligi, pobjednički gol u 96. minuti iz penala zabio je Dion Drena Beljo. Što kaže trener Mario Kovačević i igrači maksimirskog kluba?

Reakcije nakon utakmice pratite u ovom članku.

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