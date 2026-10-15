DINAMO - ANDERLECHT 1-0 Mario Kovačević bio je pod velikim pritiskom uoči utakmice da isporuči rezultat u Europi, i to protiv zahtjevnog suparnika. Spasio ga je Dion Drena Beljo
ŠTO KAŽU AKTERI?
UŽIVO Prve reakcije nakon Dinamove pobjede u 96. minuti
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Dinamo je teškom mukom na Maksimiru svladao Anderlecht 1-0 u prvoj domaćoj utakmici u Europskoj ligi, pobjednički gol u 96. minuti iz penala zabio je Dion Drena Beljo. Što kaže trener Mario Kovačević i igrači maksimirskog kluba?
Reakcije nakon utakmice pratite u ovom članku.
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