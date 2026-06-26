UŽIVO Radomlje - Dinamo: Prva pripremna utakmica 'modrih'

Dinamo je otputovao u Sloveniju na ljetne pripreme, a prvu utakmicu odigrat će protiv Radomlja. Mario Kovačević na raspolaganju ima puno igrača i lagano će isprobavati taktiku za sljedeću sezonu i dovoditi igrače u formu. Posebno će navijače "modrih" razveseliti Mislav Oršić koji će opet na teren u plavom dresu.

Na pripremama nema Stjepana Radeljića i Scotta McKenne zbog Svjetskog prvenstva, a upitno je i što će biti s Dominikom Livakovićem koji je također u SAD-u. Na pripremama će se trebati istaknuti neki novi momci, a svakako će Kovačević morati odlučiti tko će igrati umjesto Luke Stojkovića protiv Thuna jer on odrađuje kaznu zbog crvenog kartona. Vratili su se i dečki s posudbe (Lukas Kačavenda, Robert Mudražija), a tu su i mladi talenti poput Šunte, Horvata i Varele.