Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD 18.30

UŽIVO Radomlje - Dinamo: Prva pripremna utakmica 'modrih'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Radomlje - Dinamo: Prva pripremna utakmica 'modrih'
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo pripreme odrađuje u Brdu kod Kranja, a nakon početnih treninga vrijeme je i za prvu provjeru. Protivnik će biti slovensko Radomlje. Utakmica počinje u 18.30 uz prijenos na Dinamo+ aplikaciji

Admiral

Dinamo je otputovao u Sloveniju na ljetne pripreme, a prvu utakmicu odigrat će protiv Radomlja. Mario Kovačević na raspolaganju ima puno igrača i lagano će isprobavati taktiku za sljedeću sezonu i dovoditi igrače u formu. Posebno će navijače "modrih" razveseliti Mislav Oršić koji će opet na teren u plavom dresu.

Na pripremama nema Stjepana Radeljića i Scotta McKenne zbog Svjetskog prvenstva, a upitno je i što će biti s Dominikom Livakovićem koji je također u SAD-u. Na pripremama će se trebati istaknuti neki novi momci, a svakako će Kovačević morati odlučiti tko će igrati umjesto Luke Stojkovića protiv Thuna jer on odrađuje kaznu zbog crvenog kartona. Vratili su se i dečki s posudbe (Lukas Kačavenda, Robert Mudražija), a tu su i mladi talenti poput Šunte, Horvata i Varele.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, Real i Como dogovorili sve oko talenta...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, Real i Como dogovorili sve oko talenta...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
SVAŠTA JE PROŠAO

FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026