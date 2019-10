'To je bilo bolno čuti! Pa ja sam zbog Hrvatske ostavio baš sve'

Ivan Rakitić ponovno je s reprezentacijom. Propustio je rujansko okupljanje momčadi kako bi riješio svoj status u Barceloni, a sada se vratio za kvalifikacijske utakmice s Mađarskom i Walesom. Čeka ga njegovo mjesto u prvoj postavi. Za sada nedodirljivo.

- Moja želja je maksimalna, uvijek je posebno doći u Hrvatsku, u Split. Imam ovdje jako puno prijatelja, drago mi je što sam tu. Jedva čekam druženje sa suigračima, stožerom i navijačima. Očekivanja su velika nakon težeg vremena, ali ja gledam samo pozitivno prema naprijed - rekao je Ivan Rakitić koji ove sezone gotovo da ne igra u klubu.

- I ja bih rado znao što je razlog moje situacije u Barceloni. U nogometu se događaju stvari koje ne možemo uvijek razumjeti, ali ih moramo ispoštivati. Neugodno i teško mi je jer sam naviknuo igrati, uvijek sam bio spreman dati sve za momčad, a sada se to malo promijenilo. Iskren sam i pošten, znam kakva je situacija. Iskreno, ne mogu je razumjeti, krivo mi je, jedva se čekam vratiti na teren jer tamo mi je najljepše. Imam sreću što imam fantastičnu obitelj koja mi može vratiti pozitivnu energiju kada se vratim kući, da brzo zaboravim. Željan sam nogometa, dati sve od sebe i boriti se, bacat se, isprljati se, dati sve od sebe za reprezentaciju - kaže Raketa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po prvi put je objasnio i zašto ga nije bilo na posljednje dvije utakmice.

- Za mene nikad nije bilo dvojbi, za mene je reprezentacija broj 1. Ali ponekad se dogode neočekivane situacije poput moje u klubu. Da sam znao to ranije, drugačije bih reagirao. Mislio sam da je najbolje za mene i reprezentaciju da pokušam isprazniti glavu, osloboditi i je i kad dođem, da budem spreman 100 posto. Tad to nisam mogao biti ja i mislim da je korektno i pošteno da imam respekt prema suigračima. Ne volim biti loše volje, glavom na drugom mjestu. Hvala izborniku i svima koji su me mogli razumjeti, kao prvo kapetanu Luki koji su mi dali mogućnost da preskočim te dvije utakmice. Situacija koja se nakupila u klubu je bila jako teška i neočekivana i morao sam to ostaviti iza sebe, pripremiti se dalje za dobrobit naše reprezentacije.

Reprezentacija se u Split vraća nakon četiri i pol godine, čeka ih rasprodan Poljud. HNS je u prodaju pustio dodatnih tisuću ulaznica koje su vratili Uefa i Mađarski nogometni savez i sigurno će i one brzo planuti.

- Mađari su nas pobijedili, bit će teško, ali znaju gdje dolaze i da ih čekaju pun stadion i velika reprezentacija. Jedva čekam tu utakmicu, odigrao sam ih preko sto, ali ovo mi je kao jedna od prvih. Dat ćemo sve od sebe da uzmemo svih šest bodova, ići prema Cardiffu s pobjedom. Oni su dobro organizirani, znaju u svakom trenutku za što moraju raditi. Očekivanja su jako, jako velika, ali dat ćemo sve od sebe, oni nam mogu biti motiv da budemo još jači i još bolji i da u Splitu igramo što više utakmica. Mi volimo igrati po čitavoj Hrvatskoj. Ako idemo pravim putem, očekivanja mogu pomoći da budemo još bolji. Ljudi su željni reprezentaciji, karte su rasprodane nakon nekoliko sati. Napunili bi stadion i od 70 tisuća mjesta. To nama treba. Očekivanja su velika, ali to je u redu, pritisak smo mi napravili, došli smo do toga time što smo doprvaci svijeta, mi smo ga pripremili... Treba ići tim putem. Jedva čekamo istrčati na Poljud, idemo zajedno do pobjede - kaže Raketa.

'Kada glava nije čista, onda ni noge ne slušaju'

Konkurencija u veznom redu je velika. Uz iskusne Modrića i Rakitića tu su mladi poput Vlašića i Brekala koji igraju u sjajnoj fori i koji nam daju veliku nadu u budućnost.

- Niksi je fantastičan igrač, karijera je pred njim. Što više boljih igrača imamo, to nikada neće biti problem. Problem je ako ih nema. Kada sam ja došao, čekao sam svoju priliku, a onda sam je pokušao iskoristiti što je bolje moguće. Imamo dvije utakmice u par dana, bit će mjesta i minuta za sve nas. Bitno je da pokažemo da smo zajedno najjači, da se međusobno poštujemo. Puno dobrih igrača nikada neće biti problem - rekao je Rakitić pa se još jednom vratio na rujansko okupljanje reprezentacije koje je propustio kako bi pokušao riješiti svoju situaciju u klubu.

- Bilo je bolno čitati i slušati da ne želim igrati za reprezentaciju. Poštujem svačije mišljenje, ali je bolno... Nitko nema veću želju i ne osjeća ljubav prema Hrvatskoj koju osjećam ja. Ostavio sam državu iza sebe koja mi je dala sve. Švicarska je meni i mojoj obitelji dala priliku da budem jedan od njih, da se osjećam kao Švicarac, ma dali su nam sve. Ali moje je srce odlučilo da kuca za Hrvatsku. Odluka da igram za Vatrene nije bila protiv Švicarske, nego za Hrvatsku i to se nikada neće promijeniti. U našoj karijeri se događa puno stvari, puno putovanja, puno utakmica, pritisak je ogroman, ali da pričamo o tome da moja želja da igram za Hrvatsku nije maksimalna, onda je bolje da se ostavim svega i da ostanem doma. Moja ljubav je maksimalna - rekao je emotivni Raketa.

Rakitić je na korak do trećeg mjesta svih vremena po broju utakmica za Hrvatsku, ima priliku preskočiti Ivicu Olića i Joa Šimunića, a tek mu je 31 godina.

- Moja želja je ići što dalje. Nemam zadanu brojku, ali želim nadmašiti i sto nastupa, nisam mogao ni sanjati da ću to doživjeti. Čast mi je biti u društvu tih igrača. Drago mi je da smo tako odigrali u Slovačkoj, zaslužili smo to. Možemo mi i puno bolje, to je samo bio prvi korak. Nikada nije dobro gledati jer si nervozniji, ništa ne valja, sve je katastrofa... - rekao je Rakitić pa se opet vratio na kritike i optužbe koje su se pojavljivale o tome kako ne želi igrati za Hrvatsku.

- Možda i nisam normalan u svim trenucima. Ja uvijek razmišljam što je najbolje za reprezentaciju, a ne za mene. Uvijek sam na raspolaganju kad vidim da treba i da mogu pomoći, a kada ja osjetim da nije tako, probat ću razgovarati s izbornikom, predsjednikom ili s Lukom na drugačiji način. To je poštivanje prema grupi i prema drugim igračima. Kad glava nije čista i spremna, koliko god ja htio, onda ni noge neće. To ne ide jedno s drugim. Bilo je to teških 15, 20 dana. Moja obitelj je moja najveća odgovornost, puno smo pričali što će biti, hoćemo li ostati ili ćemo ići... Najpoštenije je bilo od mene otvoreno razgovarati s izbornikom pa da on odluči što je najbolje - objasnio je Ivan.

'Mogu primati plaću i šetati gradom, ali to nisam ja'

- Barcelona? Ne znam što će biti. Teško je i neugodno, želim biti u klubu i igrati, a ne samo da budem dio te momčadi. Dat ću sve od sebe da u idućim utakmicama pokušam promijeniti tu situaciju. Imam ugovor još par godina, nema boljeg mjesta za igrati od Barcelone, najboljeg kluba na svijetu... Nisam očekivao takav razvoj situacije, ja želim igrati, pobjeđivati i ne mogu biti miran, zahvaliti se, šetati gradom i hvaliti im more... Razgovarao sam s ljudima u klubu, ostao sam iako sam razmišljao i o drugim situacijama. Želim najbolje u klubu, boriti se, da momčad vidi da sam spreman kad god treba istrčati na teren, zahvaliti se publici za prošli vikend i kako su me primili, to nije bilo slučajno. Ako vidim da se ništa ne može promijeniti, onda ćemo ponovno sjesti i razgovarati.

Na kraju je Ivan Rakitić na poklon dobio dres Hajduka, a dao ga mu je prijatelj Gordan Boljat.

- Možda za kraj karijere moj prijatelj dođe igrati u Hajduku - rekao je raspoloženi Boljat.