I Sepp Blatter kritizirao odluku Infantina: 'Kamo ideš, Fifa?'

Tutnji u svijetu nogometa oko, blago rečeno, skandalozne odluke Giannija Infantina i Fife da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Odluku kritiziraju brojni nogometni stručnjaci, oglasila se čak i Uefa oštrim priopćenjem. Da se politika na razne načine pokušava uplesti u najvažniju sporednu stvar na svijetu nije tajna, ali ovo je zaista prevršilo sve granice. Na situaciju se odlučio osvrnuti i bivši predsjednik Fife, Joseph Sepp Blatter, koji je imao prste u korupciji.

- Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Poništavaju se pravilima, dokazima i neovisnim tijelima. Ako američki predsjednik intervenira kod predsjednika Fife i igrač iznenada bude oslobođen prije nokaut utakmice Svjetskog prvenstva jedno je pitanje neizbježno: Quo vadis (‘kamo ideš’), Fifa?", napisao je Blatter.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026

Blatter je sve samo ne čistog obraza.. Sve je počelo 2015., kada je suspendiran zbog slučaja isplate dva milijuna franaka tadašnjem predsjedniku Uefe Michelu Platiniju. Sporna transakcija nije bila potkrijepljena valjanim ugovorom, zbog čega je Blatter dobio višegodišnju zabranu djelovanja u nogometu.

Nove sankcije uslijedile su 2021., nakon što je utvrđeno da je sebi i drugim visokim dužnosnicima odobrio desetke milijuna dolara bonusa povezanih sa Svjetskim prvenstvima, iako za takve isplate nije bilo pravne osnove. Tada mu je izrečena dodatna suspenzija od šest godina i osam mjeseci. Zbroj obje kazne znači da će Blatter biti isključen iz svih nogometnih aktivnosti najmanje do listopada 2028. godine. Blatter i Platini oslobođeni su svih optužbi za korupciju 2022. godine.