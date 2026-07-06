Obavijesti

Sport

Komentari 3
SAMO JE ON TREBAO

I Sepp Blatter kritizirao odluku Infantina: 'Kamo ideš, Fifa?'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
I Sepp Blatter kritizirao odluku Infantina: 'Kamo ideš, Fifa?'
Foto: IMAGO/Eurasia Sport Images/IMAGO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Poništavaju se pravilima, dokazima i neovisnim tijelima, napisao je na svom profilu bivši predsjednik Fife

Admiral

Tutnji u svijetu nogometa oko, blago rečeno, skandalozne odluke Giannija Infantina i Fife da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Odluku kritiziraju brojni nogometni stručnjaci, oglasila se čak i Uefa oštrim priopćenjem. Da se politika na razne načine pokušava uplesti u najvažniju sporednu stvar na svijetu nije tajna, ali ovo je zaista prevršilo sve granice. Na situaciju se odlučio osvrnuti i bivši predsjednik Fife, Joseph Sepp Blatter, koji je imao prste u korupciji.

ZBOG POGODOVANJA SAD-u UEFA BIJESNA NA FIFU 'Prešli ste crvenu liniju! U nevjerici smo'
UEFA BIJESNA NA FIFU 'Prešli ste crvenu liniju! U nevjerici smo'
OPOZVALI SU GA ANKETA Je li ovaj start vrijedan crvenog kartona i suspenzije?
ANKETA Je li ovaj start vrijedan crvenog kartona i suspenzije?

- Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Poništavaju se pravilima, dokazima i neovisnim tijelima. Ako američki predsjednik intervenira kod predsjednika Fife i igrač iznenada bude oslobođen prije nokaut utakmice Svjetskog prvenstva jedno je pitanje neizbježno: Quo vadis (‘kamo ideš’), Fifa?", napisao je Blatter.

Blatter je sve samo ne čistog obraza.. Sve je počelo 2015., kada je suspendiran zbog slučaja isplate dva milijuna franaka tadašnjem predsjedniku Uefe Michelu Platiniju. Sporna transakcija nije bila potkrijepljena valjanim ugovorom, zbog čega je Blatter dobio višegodišnju zabranu djelovanja u nogometu.

Nove sankcije uslijedile su 2021., nakon što je utvrđeno da je sebi i drugim visokim dužnosnicima odobrio desetke milijuna dolara bonusa povezanih sa Svjetskim prvenstvima, iako za takve isplate nije bilo pravne osnove. Tada mu je izrečena dodatna suspenzija od šest godina i osam mjeseci. Zbroj obje kazne znači da će Blatter biti isključen iz svih nogometnih aktivnosti najmanje do listopada 2028. godine. Blatter i Platini oslobođeni su svih optužbi za korupciju 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Tottenham dao 'stotku' za talijanskog veznjaka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Tottenham dao 'stotku' za talijanskog veznjaka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
NAJLUĐIH POLA SATA SP-a: Dva penala, isključeni Englez i novi VAR triler. Ovo je za pamćenje
POGLEDAJTE VIDEO

NAJLUĐIH POLA SATA SP-a: Dva penala, isključeni Englez i novi VAR triler. Ovo je za pamćenje

Filmski spektakl u Ciudad de Mexicu! Englezi su vodili 2-0, Meksiko se vraćao, VAR je dijelio crvene i penale, a drama je kulminirala golom za 3-2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026